Hanoi (VNA) - Dans le cadre de sa 6e session, l’Assemblée nationale a discuté mardi 21 novembre à Hanoi du travail de lutte anti-corruption de 2023.

L’Inspecteur général du gouvernement Doan Hông Phong. Photo: VNA



Selon l’Inspecteur général du gouvernement Doan Hông Phong, le travail de prévention et de lutte contre la corruption et les phénomènes sociaux négatifs continue d'être promu, obtenant de nouveaux résultats plus efficaces, laissant une bonne marque, renforçant la confiance du peuple, ce pour contribuer à la mise en œuvre réussie des tâches de développement socio-économique en 2023.

Cependant, la corruption et la négativité dans certains domaines restent complexes et graves, se traduisant par des violations majeures dans les domaines fonciers, des appels d'offres, des valeurs mobilières, des obligations d'entreprises et des activités commerciales, bancaires, de la santé... entraînant des conséquences particulièrement graves.

La corruption est de plus en plus sophistiquée et complexe. De nombreuses affaires organisées et d'intérêt de groupe surviennent. Les actifs corrompus sont de grande valeur et avec une participation étrangère. La corruption ne se produit pas seulement dans le secteur étatique mais aussi dans le secteur privé.

La 6e session de l'Assemblée nationale. Photo: VNA



Présentant le rapport de vérification, la présidente de la Commission judiciaire de l'Assemblée nationale, Lê Thi Nga, a déclaré être fondamentalement d'accord avec cette évaluation du gouvernement.

Grâce aux résultats des enquêtes et au traitement des cas graves et compliqués (liés au domaine de l'enregistrement, de l'AIC, du vol de sauvetage, la Commission judiciaire propose aux agences compétentes de mieux évaluer les causes et les conditions, de tirer des leçons pour ensuite rectifier et renforcer la gestion de l'État et la gestion socio-économique pour prévenir des incidents similaires à l'avenir.

Afin de mener à bien la tâche de prévention et de lutte contre la corruption et la négativité en 2024 et les années suivantes, la députée Bô Thi Xuân Linh (Binh Thuân) ont proposé de promouvoir le rôle des chefs d'agences, d'organisations, d'unités et de localités dans cette lutte.

Elle a également proposé d’avoir des mécanismes et des sanctions pour garantir que la supervision et la critique sociales soient efficaces dans la pratique et de continuer à améliorer et renforcer la capacité et l'efficacité opérationnelle des agences compétentes. -VNA