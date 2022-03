Hanoï, 19 mars (VNA) - Les représentants des délégations sportives d'Asie du Sud-Est ont hautement apprécié les préparatifs du Vietnam pour les prochains 31e Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31), lors de l'inspection de certains sites de compétition pour les Jeux le 19 mars à Hanoï.

Le vice-président du Conseil olympique de Malaisie, Paduka Nur Azmi Ahmad. Photo : VNA

À Hanoï, ils se sont rendus au stade national de My Dinh, au stade de sports nautiques de My Dinh et au centre national d'entraînement sportif.



"Depuis que le Vietnam a annoncé la date officielle des SEA Games 31 fin 2021, le pays a déployé d'énormes efforts et les préparatifs battent leur plein pour respecter les délais", a déclaré Anthony Lee, directeur de projets du Conseil national olympique de Singapour.



Il a déclaré qu'il pensait que l'événement sportif régional de cette année se déroulerait sans heurts et serait organisé de manière efficace.



La rénovation du stade national de My Dinh, qui doit accueillir le football et l'athlétisme, est fondamentalement achevée tandis que le stade des sports nautiques est également en cours de rénovation pour répondre aux normes internationales, prêt à accueillir les Jeux.

Des délégations sportives d'Asie du Sud-Est visitent le stade national My Dinh à Hanoï. Photo: VNA



Pour sa part, le vice-président du Conseil olympique de Malaisie, Paduka Nur Azmi Ahmad, a salué les progrès réalisés dans les préparatifs au stade My Dinh et au Centre national d'entraînement sportif, malgré les divers défis auxquels le Vietnam est confronté, en particulier la pandémie de COVID-19.



Soulignant l'importance des infrastructures au service des Jeux, il a ajouté que les agences vietnamiennes doivent accélérer les tâches restantes et s'assurer que les délais seront respectés.



Hoang Quoc Vinh, de l'Administration des sports du Vietnam et membre du conseil d'organisation des Jeux, a déclaré que les sites de compétition et les installations d'hébergement devaient être remis au conseil à la mi-avril.



Les SEA Games 31 au Vietnam marquent le retour des compétitions sportives régionales après un arrêt dû au COVID-19, a-t-il affirmé, ajoutant que d'autres tournois auront lieu par la suite.



Au cours des voyages d’inspection, les délégués ont exprimé leurs opinions pour améliorer les préparatifs, suggérant que les organisateurs informent rapidement les pays d'un calendrier détaillé afin qu'ils puissent commencer à envoyer des athlètes au Vietnam pour s'entraîner avant le début des compétitions.

Les SEA Games 31 sur le thème "Pour une Asie du Sud-Est plus forte" se dérouleront du 5 au 23 mai 2022 à Hanoï et Bac Ninh, Hai Duong, Hai Phong, Quang Ninh, Ha Nam, Nam Dinh, Ninh Binh, Hoa Binh, Vinh Phuc, Phu Tho et Bac Giang. C'est la deuxième fois que la capitale vietnamienne accueille les SEA Games depuis 2003.

Les SEA Games 31 comprendront plus de 40 sports et 526 événements auxquels participeront quelque 10.000 athlètes et officiels des 11 pays d'Asie du Sud-Est.

L'événement biennal était initialement prévu pour fin 2021 mais retardé en raison de l'impact de la pandémie.

Les cérémonies d'ouverture et de clôture sont prévues respectivement les 12 et 23 mai au stade national My Dinh. - VNA