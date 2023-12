Bangkok, 27 décembre (VNA) - Le gouvernement thaïlandais a annoncé que quatre grands constructeurs automobiles japonais investiraient 150 milliards de THB (4,34 milliards de dollars) en Thaïlande au cours des cinq prochaines années.

Un véhicule électrique Toyota lors d’une exposition à Bangkok. Photo : CNA

Il s'agit de Toyota Motor Corp., Honda Motor Co., Isuzu Motors Ltd. et Mitsubishi Motors Corp.Selon le porte-parole du gouvernement, Toyota Motor et Honda Motor investiront chacun 50 milliards de THB, tandis qu'Isuzu Motors investira 30 milliards de THB et Mitsubishi Motors 20 milliards de THB, ajoutant que cela inclurait la production de camionnettes électriques dans les 2 ou 3 prochains mois.Cette annonce fait suite à des entretiens entre le Premier ministre thaïlandais Srettha Thavisin et plusieurs constructeurs automobiles japonais lors de sa visite dans le pays ce mois-ci, au cours de laquelle il a discuté des incitations fiscales visant à soutenir les constructeurs de voitures électriques en Thaïlande.- VNA