Chaque année, le Têt est célébré les premiers jours du premier mois lunaire partout au Vietnam et dans quelques autres pays où vit une communauté vietnamienne. Durant le Têt, les familles se réunissent, rendent visite à leurs proches, se présentent leurs meilleurs vœux, célèbrent le Nouvel An lunaire et apportent des offrandes sur l’autel de culte de leurs ancêtres.