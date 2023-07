Hanoi (VNA) - Les citoyens vietnamiens peuvent entrer dans 55 pays et territoires dans le monde sans visa, ou avec des procédures de visa simplifiées comme les visas électroniques ou les visas à l’arrivée, a déclaré jeudi 20 juillet à Hanoi la porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères Pham Thu Hang.

Le passeport du Vietnam gagne six places, selon le Henley Passport Index. Photo: VNA

La diplomate a fait ces remarques lors de la conférence de presse régulière du ministère des Affaires étrangères, répondant à la question d’un journaliste sur le Henley Passport Index publié le 19 juillet par le Cabinet de conseil international en résidence et citoyenneté Henley & Partners, basé à Londres

Selon le Henley Passport Index, le passeport vietnamien a gagné 10 places par rapport à 2022 et six places depuis le premier trimestre de cette année pour se classer 82e sur la liste des passeports les plus puissants du monde.

Cependant, le nombre de destinations exemptées de visa ou de visa à l’arrivée pour les détenteurs de passeports vietnamiens reste inchangé depuis le début de l’année, a noté la porte-parole.

Lors de réunions avec des partenaires, le Vietnam a proposé d’envisager la simplification des procédures de visa ou les exemptions de visa pour les citoyens vietnamiens et les citoyens de ces pays partenaires, a déclaré Pham Thu Hang.

Cette initiative vise à faciliter les échanges commerciaux entre les citoyens du Vietnam et les pays étrangers, contribuant ainsi à promouvoir l’amitié, a-t-elle ajouté. – VNA