Avec de nombreuses activités attractives et imprégnées de l'identité culturelle du groupe ethnique H'mong, le festival du Khen et des fleurs de cerisier sauvage (Prunus cerasoides) s'est ouvert le 23 décembre dans le district de Mu Cang Chai, province de Yen Bai (Nord). selon le journal Nhan Dan.

La première course à pied sur la péninsule de Son Trà, dans la ville de Dà Nang (Centre), intitulée "VTV8 Run - Son Tra run challenge 2023", a eu lieu le 24 décembre, attirant de nombreux coureurs nationaux et internationaux.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné la nécessité d'une plus grande détermination, d'efforts plus forts et d'actions plus efficaces de la part des ministères, des secteurs, des localités et des organisations pour promouvoir la croissance des industries culturelles, augmentant ainsi leurs contributions au PIB d'ici 2030.