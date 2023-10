La 15e édition des Championnats nationaux d'escrime réunit plus de 200 sportifs. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La cérémonie d’ouverture des Championnats nationaux d'escrime 2023 a eu lieu le 23 octobre à Hanoï.



Cet événement, organisé par l’Autorité des sports du Vietnam et le Service de la Culture et des Sports de Hanoï, se poursuit jusqu’au 28 octobre.



La 15e édition des Championnats nationaux d'escrime réunit plus de 200 sportifs dont les réalisations lors de ce tournoi serviront de base à la sélection des membres de l'équipe nationale d'escrime pour participer aux tournois internationaux.-VNA