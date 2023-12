Hô Chi Minh-Ville (VNA) - L’établissement de chaînes logistiques reliant les producteurs aux commerçants est un besoin urgent pour améliorer l’efficacité des exportations de produits agroforestiers et aquatiques, ont déclaré les experts à une table ronde tenue le 25 décembre à Hô Chi Minh-Ville.

La conférence sur les chaînes logistiques pour l’exportation de produits agroforestiers et aquatiques s’est tenue le 25 décembre à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Le Vietnam est un grand exportateur de produits agricoles, mais que sa production agricole est essentiellement à petite échelle et dispersée, ce qui rend difficile l’achat de produits agricoles en vrac. Par ailleurs, la forme longue et étroite du territoire entraîne une forte demande de services logistiques pour rassembler, conserver et transiter les produits agricoles dans les principales zones de production, a fait remarquer Nguyên Anh Phong, directeur adjoint de l’Institut de politique et de stratégie pour l’agriculture et le développement rural.

La tendance à la production agricole à grande échelle et la diversité croissante des produits ont également stimulé la demande de services logistiques dans le secteur agro-sylvo-aquacole, a-t-il noté, soulignant les améliorations apportées aux infrastructures logistiques ces dernières années, telles que les routes construites pour relier les zones rurales et les ports, les marchés modernisés et les services tels que le transport, la conservation, le stockage, la classification et l’emballage.

Cependant, les chaînes de valeur agricoles au Vietnam sont toujours confrontées à de nombreux problèmes logistiques, notamment des dépenses élevées, des infrastructures à la traîne par rapport à la demande et une capacité limitée de fourniture de services. En particulier, les dépenses logistiques représentent actuellement 12% des coûts de production de l’aquaculture, 23% de la filère bois, 29% de l’horticulture et de l’arboriculture et 30% de la riziculture. Les dépenses au Vietnam sont respectivement 6%, 12% et 300% supérieures à celles de la Thaïlande, de la Malaisie et de Singapour.

En outre, les infrastructures de transport ne répondent pas à la demande de transport des produits agricoles, les produits agroforestiers et aquatiques sont encore transportés principalement par route, les centres logistiques ne sont pas interconnectés, la plupart des entreprises logistiques sont de modeste envergure et ne sont pas reliées en chaînes, et le système logistique pour le commerce transfrontalier doit se développer à la hauteur de la demande, a-t-il ajouté.

Transformation de pangasius pour l’exportation dans une usine dans la province de Dông Thap. Photo: VNA



Partageant le point de vue sur l’importance croissante de la logistique pour l’amélioration de la valeur ajoutée et de la qualité des produits agricoles vietnamiens, le vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural Trân Thanh Nam a attribué les lacunes actuelles en partie à l’absence d’une stratégie à long terme et de politiques de soutien au développement de la logistique agricole.



Afin de transformer la logistique en un moteur du développement agricole, il est nécessaire de créer un système de services logistiques complet et efficace pour contribuer à élever la qualité, la valeur ajoutée et la compétitivité des produits agricoles vietnamiens. Il est donc essentiel d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de travail d’ici 2030 pour éliminer les goulots d’étranglement existants et faciliter les exportations de produits agroforestiers et aquatiques, a-t-il poursuivi.



Trân Chi Dung, chef de la division technologie et innovation de l’Association vietnamienne des entreprises de logistique (VLA), a suggéré de mettre en œuvre trois projets : établir une chaîne logistique terrestre transfrontalière pour les produits agroforestiers et aquatiques qui relie le Vietnam, le Laos, le Cambodge et la Chine ; former une chaîne d’infrastructures logistiques combinée au commerce électronique et au transport multimodal ; et créer une chaîne logistique aérienne reliant les marchés de l’ASEAN et de la Chine



Il a estimé que le Vietnam compte sept régions économiques avec des conditions de production et d’infrastructure différentes ainsi qu’une demande différente en matière de connexion au marché. La conception et la construction de centres logistiques régionaux nécessitent un examen et une évaluation en profondeur pour garantir l’efficacité des projets et répondre à la demande de développement à long terme. – VNA