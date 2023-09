Hanoi (VNA) – Le film "Tro tàn ruc ro" (Cendres glorieuses) du réalisateur vietnamien Bui Thac Chuyên a été sélectionné pour représenter le Vietnam aux tours préliminaires de la cérémonie des Oscars 2024 de l’Académie américaine des arts.

L'actrice Phương Anh Đào, qui joue le rôle de Nhàn, dans une scène de "Cendres glorieuses". Photo: An Nam Films L'actrice Phương Anh Đào, qui joue le rôle de Nhàn, dans une scène de "Cendres glorieuses". Photo: An Nam Films

Un Conseil national, spécialement créé par le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, a choisi le film ayant obtenu le plus grand nombre de voix."Tro tàn ruc ro", qui marque le retour sur le grand écran du cinéaste après une décennie d’absence, est adapté de deux nouvelles de Nguyên Ngoc Tu, "Tro tàn ruc ro" et "Cui muc trôi vê" (Bois de chauffage pourris à la dérive).Le film avait remporté le prix Montgolfière d’or au Festival des trois continents 2022, à Nantes en France. "Nous avons accordé le prix à ce film pour la poésie de ce monde tout à la fois miroitant et ensorcelé qu'il nous offre et également pour le regard empreint d’amour et d’une grande malice porté sur ces trois héroïnes", a expliqué le jury.D’une durée de 116 minutes, ce film raconte l’histoire d’amour de trois femmes pour les hommes avec qui elles ont choisi de passer toute leur vie. Chacune de ces histoires d’amour a une apparence différente, mais leur point commun est qu’elles honorent la sensibilité des femmes.Cette œuvre a reçu le 9 septembre dernier le prix du meilleur long métrage et de la meilleure photographie aux Cerfs-Volants d’Or 2023, organisés chaque année par l’Association du cinéma du Vietnam. Bui Thac Chuyên a également remporté le prix du meilleur réalisateur. – VNA