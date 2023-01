Photo :VOV



Hanoï (VNA) - Le Nouvel an lunaire 2023, le Têt, est largement couverte par les médias internationaux.

Le site web indien Wion a publié un article intitulé «Le Têt 2023: Les origines, les coutumes et tout ce qu’il faut savoir» qui explique sur la fête la plus importante des Vietnamiens. C’est le moment des retrouvailles familiales et des festivals traditionnels. Tout le monde fait le grand ménage, prépare un festin en hommage aux génies du foyer et prier pour une nouvelle année prospère et heureuse.



Les quotidiens South China Morning Post et Jakarta Times expliquent pourquoi à l’inverse des autres pays asiatiques qui célèbrent l’année du lapin, les Vietnamiens, eux, fêtent l’année du chat. Selon South China Morning Post, le riz et la riziculture jouent un rôle primordial dans l’économie agricole vietnamienne. Mais cette plante est en proie de la souris. Prédateur de cette dernière, le chat est un animal de compagnie important des Vietnamiens. Jakarta Times affirme que le chat apporte de la prospérité et de la chance aux Vietnamiens.

Le site sortiraparis.com précise que le Têt est la fête traditionnelle la plus importante des Vietnamiens qui est perpétuée depuis plusieurs générations. Le site suggère quelques endroits à Paris où les Vietnamiens célèbrent le Têt et où les étrangers peuvent découvrir sur la culture vietnamienne. - VOV/VNA