Le présidium du 8e Congrès des catholiques vietnamiens édifiant et défendant la Patrie pour le mandat 2023-2028.



Hanoï (VNA) - Le 8e Congrès des catholiques vietnamiens édifiant et défendant la Patrie pour le mandat 2023-2028 a eu lieu jeudi 12 octobre à Hanoï. Environ 400 délégués étaient présents à l’ouverture de cet événement, organisé par le Comité de solidarité catholique du Vietnam.

Les participants ont fait le bilan du mouvement d’émulation patriotique dans le milieu catholique depuis 2018 et défini les orientations pour les cinq années à venir.

Ces cinq dernières années, de nombreux programmes d’émulation patriotique au sein de la population catholique ont été bien effectués, contribuant considérablement à la réduction de la pauvreté, à la réalisation des objectifs socio-économiques et de garantie de la défense nationale.

Les membres du Comité de solidarité catholique du Vietnam du mandat 2023-2028.



Dô Van Chiên, secrétaire du Comité central du Parti, président du Comité central du Front la Patrie du Vietnam (FPV), a tenu en haute estime, dans son discours au Congrès, les résultats obtenus par le comité et a affirmé la position et la politique conséquente du Parti et de l’Etat vietnamiens de respecter et garantir les droits de liberté de religion et de croyance de tous.

Il a affirmé que le Parti et l’Etat créaient toujours des conditions favorables aux activités religieuses, encourageant les catholiques à participer activement aux activités sociales et contribuer à l’édification d’un pays riche et prospère.

Le prêtre Trân Xuân Manh, président du Comité de solidarité catholique du Vietnam.



Il a également souhaité voir les catholiques vietnamiens bien mener la devise «Vivre l’évangile au sein du peuple et apporter le bonheur aux compatriotes».

Le 8e Congrès des catholiques vietnamiens édifiant et défendant la Patrie a désigné un comité de 148 membres et le prêtre Trân Xuân Manh comme président du Comité pour le mandat 2023-2028.

A cette occasion, le président du FPV Dô Van Chiên a décerné les Médailles du travail de troisième classe au prêtre Trân Xuân Manh, président du Comité de solidarité catholique du Vietnam, et son adjoint Duong Phu Oanh. -VNA