Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - En tant qu'organisation sociale membre du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), le Comité de solidarité des Catholiques vietnamiens, en coordination avec l'Église catholique, accompagne activement la nation et le FPV dans le processus d'édification et de développement du pays.



Au cours de la période 2018-2023, les mouvements d'émulation patriotique des catholiques continuent de se maintenir et de se développer tant en ampleur qu’en profondeur.



Selon Hoang Cong Thuy, vice-président du Comité central du FPV, le Comité de solidarité des Catholiques vietnamiens continue de promouvoir efficacement le rôle des catholiques dans la grande union nationale.



Au cours des cinq dernières années, les antennes du Comité de solidarité des Catholiques vietnamiens à tous les niveaux ne cessent d'être consolidées et développées sur le plan organisationnel. Le professionnalisme de leurs activités s’améliore de plus en plus, avec des programmes et des plans détaillés, en étroite coordination avec les comités du FPV de même niveau.



Les liens entre les antennes du Comité de solidarité des Catholiques vietnamiens à tous les niveaux avec les comités du Parti, les autorités, les comités du FPV et les organisations de masse dans les localités, sont de plus en plus étroits dans un esprit de respect, de coordination et de soutien mutuel pour mettre en œuvre les tâches communes de la nation.



Le vice-président du Comité central du FPV, Hoang Cong Thuy, a déclaré que l'une des grandes conditions favorables aux activités du Comité de solidarité des Catholiques vietnamiens était la politique de respect de la liberté des croyances et des religions du Parti et de l'État, contribuant à la promotion de la confiance chez les personnes de toutes les religions.

Le vice-président du Comité central du FPV, Hoang Cong Thuy. Photo: VNA



Les mouvements d'émulation patriotique et de promotion d'une vie religieuse et civique épanouie des fidèles catholiques se développent largement, notamment dans le domaine économique, contribuant ainsi à la réduction de la pauvreté. De nombreux modèles de production et de commerce adoptés par les catholiques démontrent une efficacité économique élevée.



De plus, les catholiques participent activement aux mouvements de défense de la sécurité et de l’ordre social, en respectant les préconisations du Parti, les politiques et les lois de l'État.



En parallèle, les catholiques organisent régulièrement de nombreuses actions caritatives et humanitaires telles que l'ouverture de classes gratuites, la collecte de fonds pour des interventions chirurgicales ophtalmologiques et cardiaques pour des personnes défavorisées, la construction de ponts, le soutien aux sinistrés des intempéries, etc.



Le vice-président du Comité central du FPV, Hoang Cong Thuy, a souligné que les catholiques s'affirmaient de plus en plus comme une partie intégrante de la grande union nationale. La position et le rôle du Comité de solidarité des Catholiques vietnamiens sont renforcés grâce aux orientations opérationnelles adéquates. -VNA