Hanoï, 9 août (VNA) - Les responsables du secteur de la Santé du Laos ont signalé une augmentation significative des cas de dengue à travers le pays, suscitant des inquiétudes parmi les autorités et incitant à des mesures préventives urgentes.



Le nombre de cas de dengue au Laos est passé à 18.662 alors que 325 nouveaux cas ont été confirmés au cours des dernières 24 heures, selon un rapport publié le 8 août par le Centre d'information et d'éducation pour le ministère lao de la Santé. La province d'Oudomxay a enregistré le plus grand nombre de cas à 3.859.



Les responsables du secteur de la Santé ont confirmé un autre décès dû à la dengue dans la capitale du Laos, Vientiane, le 8 août, portant le bilan à 13 dans le pays en 2023, selon le rapport.



Alors que le nombre de cas de dengue continue d'augmenter, les responsables du secteur de la santé et le personnel médical s'efforcent de sensibiliser le public aux dangers posés par cette maladie potentiellement mortelle.



Le ministère lao de la Santé a exhorté les habitants de tout le pays à rester vigilants, en particulier pendant la saison des pluies, lorsque les moustiques vecteurs de la dengue se multiplient en raison de l'accumulation d'eau stagnante dans les environs.



Les responsables de la santé de tout le pays d'Asie du Sud-Est exhortent les résidents à prendre des mesures immédiates et à mettre en œuvre des mesures préventives, notamment en nettoyant les sites potentiels de reproduction des moustiques autour des maisons et des lieux de travail.- VNA

