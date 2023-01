L'article sur les relations Vietnam - Laos publié sur la Une du journal Pasaxon . Photo: nhandan.vn

Vientiane (VNA) - Le journal Pasaxon du Parti populaire révolutionnaire du Laos a publié le 10 janvier sur sa Une un article intitulé "Les bonnes relations Laos-Vietnam sont constamment consolidées et cultivées".

En 2022, les deux Partis, les deux États et les deux peuples ont organisé une série d’activités pour célébrer le 45e anniversaire de la signature du Traité d’amitié et de coopération entre le Vietnam et le Laos (18 juillet 1977) et le 60e de l’établissement de leurs relations diplomatiques (9 mai 1962).

"Les bonnes relations traditionnelles entre les deux pays sont toujours consolidées et cultivées, améliorant leur qualité et apportant de nombreux avantages. Il s’agit d’une caractéristique unique des relations de coopération Laos-Vietnam et Vietnam-Laos, un facteur important contribuant au succès de l’œuvre d’édification, de développement et de défense nationale de chaque pays", écrit l’article.

Après la Grande Victoire de 1975, le Laos et le Vietnam sont entrés dans une nouvelle ère de paix, d’indépendance, d’unité et d’autonomie dans la construction et le développement, selon les objectifs fixés.

Dans ces nouvelles conditions et ce nouvel environnement, leurs relations spéciales ont été promues par de nouvelles formes et principes sur la base des liens entre les deux pays indépendants et pleinement souverains.

L’événement le plus important et le plus significatif de ces 45 dernières années fut la cérémonie de signature du "Traité d’amitié et de coopération" le 18 juillet 1977 à Vientiane, base juridique pour renforcer l’amitié grandiose, la coopération, la solidarité particulière, et la coopération intégrale entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples dans la nouvelle ère.

Un numéro artistique lors du programme sur les relations entre le Vietnam et le Laos. Photo: VNA



Ces dernières années, la coopération intégrale s’est approfondie en termes de qualité et d’efficacité dans tous les aspects. Les visites entre les dirigeants et les délégations à tous les niveaux ont créé les conditions permettant aux deux parties d’avoir une coopération substantielle et détaillée, et d’échanger des expériences et des leçons.

"La solidarité particulière et la coopération intégrale entre le Laos et le Vietnam construites par les présidents Ho Chi Minh, Kaysone Phomvihane et Souphanouvong, nourries du sang de générations de dirigeants et des révolutionnaires, seront protégées et préservées en tant que patrimoine précieux pour les générations futures, contribuant notablement à la préservation de la paix, de la stabilité, de la coopération régionale et internationale. L’amitié grandiose, la solidarité particulière et la coopération intégrale entre le Laos et le Vietnam seront toujours durables. -VNA

