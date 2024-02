Hai Phong (VNA) - Les autorités de la ville portuaire de Hai Phong (Nord) ont reçu le 29 février les membres de la Force maritime d'autodéfense japonaise dirigée par le colonel Yanagihara Makoto, commandant en chef de la flotte de navires-écoles N°1.

Une délégation de deux navires de la Force maritime d'autodéfense japonaise (MSDF) est accueillie dans la ville portuaire de Hai Phong, au nord du Vietnam. Photo : VNA

Le vice-président du Comité populaire de la ville de Hai Phong, Hoang Minh Cuong, a affirmé la visite de la délégation des membres de la Force maritime d'autodéfense japonaise à Hai Phong dans le contexte où les deux pays ont récemment porté leurs relations au rang de partenariat stratégique intégral pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde (27 novembre 2023), contribuant au renforcement des relations de coopération entre les deux pays en général et les marines des deux pays en particulier.

Il a informé de la situation et les réalisations socioéconomiques de Hai Phong ces derniers temps.

Hai Phong entretient actuellement des relations de coopération et de jumelage avec six localités japonaises. Des activités d'échange à tous les niveaux entre Hai Phong et les localités et partenaires japonais ont lieu assez régulièrement, contribuant activement au renforcement de la coopération entre les parties.

La ville compte actuellement 14 zones industrielles avec plus de 800 projets d'investissement direct étranger (IDE) en provenance de 42 pays et territoires, totalisant un fonds de plus de 24 milliards de dollars. Le Japon se classe actuellement au troisième rang en nombre de projets (144 projets) et au deuxième rang en capital (4,1 milliards de dollars) parmi 42 pays et territoires investissant à Hai Phong.

En ce qui concerne les échanges commerciaux, au cours des dix premiers mois de 2023, les exportations entre le Japon et Hai Phong ont atteint 2,4 milliards de dollars, et les importations, 1,1 milliard de dollars.

En outre, le gouvernement japonais a soutenu la mise en œuvre de projets d'aide publique au développement (APD), répondant ainsi aux objectifs de croissance verte et durable de la ville de Hai Phong. Le Japon met également en œuvre des projets non gouvernementaux étrangers mis en œuvre par l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) liés à l'amélioration de la santé de la population.

Le colonel Yanagihara Makoto et les membres ont remercié les autorités de Hai Phong pour leur accueil respectueux.

Selon Yanagihara Makoto, ce voyage d'entraînement de la flotte de navires-écoles a lieu dans trois pays, dont Hai Phong du Vietnam est la destination finale. Ainsi, les officiers, marins et stagiaires en apprendraient davantage sur l'histoire, la culture et le peuple des pays dans lesquels la délégation s'arrête. Le Vietnam est connu comme une destination idéale pour les touristes internationaux, y compris le Japon, a-t-il ajouté.

Durant son séjour du 29 février au 2 mars au Vietnam, la délégation japonaise a rendu une visite de courtoisie aux dirigeants de Hai Phong, de la région navale 1 de la Marine populaire vietnamienne et visiteront des reliques historiques et culturelles. -VNA