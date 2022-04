Le nombre d’arrivées internationales au Vietnam a augmenté de 2,4 fois en avril. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Les arrivées internationales au Vietnam en avril ont été multipliées par 2,4 par rapport à mars et par 5,2 par rapport à la même période en 2021, grâce à la réouverture au tourisme international et à la reprise de nombreuses lignes aériennes internationales, a annoncé le 29 avril l’Office général des statistiques (GSO).

En quatre mois, le Vietnam a accueilli plus de 192.000 touristes étrangers, en hausse de 184,7% en variation annuelle. Les arrivées internationales par voie aérienne ont représenté 88,6%, soit près de 4 fois plus que le nombre enregistré à la même période de l'an dernier.

Pendant cette période, les recettes des services d’hébergement et de restauration ont augmenté de 5,2% par rapport à la même période de l’an dernier, et celles des services touristiques, de 10,5%.

Les SEA Games 31, sur le thème "Pour une Asie du Sud-Est plus forte", se dérouleront en mai au Vietnam. Les compétitions auront lieu à Hanoï et dans 11 villes et provinces voisines (Bac Ninh, Hai Duong, Hai Phong, Quang Ninh, Ha Nam, Nam Dinh, Ninh Binh, Hoa Binh, Vinh Phuc, Phu Tho et Bac Giang). L’Administration nationale du Tourisme coordonne avec les organes compétents pour promouvoir le tourisme auprès des étrangers à cette occasion.

La capitale prévoit d'organiser 28 circuits à l'occasion des SEA Games 31. Elle compte également organiser en mai une série d'activités et d'événements tels que festival de cadeaux de souvenir (du 29 avril au 2 mai), festival du tourisme (du 13 au 15 mai)... -VNA