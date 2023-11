Les touristes visitent Vat Phou - un complexe de temples hindous khmers en ruine dans le sud du Laos. Photo : VNA

Vientiane, 9 novembre (VNA) – Le Laos a attiré plus de 2,4 millions de touristes étrangers au cours des neuf premiers mois de cette année, soit une augmentation record de 285 % par rapport à la même période de l'année dernière, selon le ministère de l'Information, de la Culture et du Tourisme. du Laos.Parmi les visiteurs étrangers au Laos, près d'un million viennent de Thaïlande, plus de 600.000 du Vietnam, près de 480.000 de Chine et la plupart des autres viennent de la région Asie-Pacifique, d'Europe et des États-Unis.Selon le ministère, l'augmentation de l'afflux a été attribuée à une meilleure accessibilité facilitée par des déplacements plus rapides sur les autoroutes et le chemin de fer Lao-Chine, qui est devenu un moyen de transport populaire.En outre, l’idée émergente du « tourisme dispersé » gagne du terrain dans la région. Cette nouvelle approche consiste à explorer des destinations moins fréquentées, en particulier dans les zones rurales, où l'attrait réside dans la beauté naturelle.La promotion de nouvelles destinations touristiques fait également partie de la stratégie du gouvernement lao pour la prochaine année ‘’Visite au Laos 2024’’ et la présidence du pays de l’ASEAN en 2024.Le gouvernement lao et les entreprises locales collaborent pour stimuler le tourisme à travers des expositions internationales et des salons touristiques de l'ASEAN. Avec un objectif de 4,6 millions de visiteurs, le Laos ambitionne de générer 712 millions de dollars de revenus en 2024.- VNA