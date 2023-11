Hanoi (VNA) - Une exposition présentant des documents sélectionnés dans la collection des Archives impériales de la dynastie des Nguyên - Patrimoine documentaire mondial se déroule à Hanoi dans le cadre des activités de célébration de la Journée du patrimoine culturel vietnamien (23 novembre).

Un espace d’exposition des documents sélectionnés dans la collection des Archives impériales de la dynastie des Nguyên - Patrimoine documentaire mondial. Photo : VNA

Intitulé «Châu ban triêu Nguyen – Ky uc mot triêu dai» (Archives impériales de la dynastie des Nguyên – Mémoire d’une dynastie), cet événement est organisé conjointement par le Centre des archives nationales n°1 du Département de gestion des documents et des archives d’État et le Centre de conservation des monuments de Huê.L’exposition présente au public des centaines de pages de documents et d’expositions, dont beaucoup sont rendus publics pour la première fois. Avec installation artistique et technologie visuelle, elle met en valeur les documents et offre aux visiteurs des expériences vivantes. En outre, les visiteurs peuvent également interagir directement pour apprendre des informations historiques plus utiles et intéressantes.Selon Hoàng Viêt Trung, directeur du Centre de conservation des monuments de Huê, l’exposition vise à vulgariser le patrimoine documentaire, sensibilisant ainsi le public à l’importance du patrimoine documentaire dans le monde.Les archives impériales de la dynastie Nguyen sont des documents administratifs annotées à l’encre rouge par les empereurs Nguyên (1802-1945).Auparavant, ces documents constituaient les sources de données originales utilisées pour compiler les livres historiques et les livres de règles de la dynastie des Nguyên.Aujourd’hui, ils constituent des sources historiques fiables pour aider les chercheurs à étudier et à comprendre l’histoire de la dynastie des Nguyên dans les domaines politique, économique et diplomatique.Ils reflètent tous les aspects sociaux sous le règne des empereurs Nguyên, y compris la souveraineté maritime et insulaire du Vietnam.Les documents restants de la dynastie des Nguyên comprennent aujourd’hui plus de 86.000 documents originaux de 11 dynasties avec les autographes de dix empereurs.Les documents ont été officiellement reconnus par l’UNESCO comme l’un des 78 éléments du patrimoine documentaire mondial en 2017. – VNA