La délégation réserve une minute de silence en commémoration du président Souphanouvong. Photo : VNA

Vientiane (VNA) - Une délégation des agences de représentation du Vietnam au Laos est allée, mardi à Vientiane, rendre hommage aux défunts présidents lao Kaysone Phomvihane et Souphanouvong à l'occasion du 48 anniversaire de la Fête nationale du Laos (2 décembre) et du 103e anniversaire de la naissance de Kaysone Phomvihane (13 décembre).La délégation a déposé des fleurs à la statue du président Kaysone Phomvihane et a visité le musée qui lui est dédié. Elle a également visité la maison commémorative du président Souphanouvong.La délégation a réservé une minute de silence en commémoration des défunts dirigeants lao, qui contribuèrent grandement à la révolution du Laos, aux relations spéciales entre le Laos et le Vietnam, ainsi qu'à la paix dans la région et dans le monde.Au musée Kaysone Phomvihane et à la maison commémorative du président Souphanouvong, ils en ont également appris davantage sur leur vie et leur carrière révolutionnaire, sur les liens étroits entre les révolutions du Laos et du Vietnam, ainsi que les contributions des défunts dirigeants à la grande amitié, à la solidarité spéciale et à la coopération intégrale entre les deux pays.- VNA