Panorama de la conférence. Photo : VNA

Hanoï, 11 octobre (VNA) - Le Comité directeur du Service d'information pour l’étranger a organisé le 11 octobre une conférence nationale sur l'étude et la mise en œuvre de la Conclusion n° 57-KL/TW du Bureau politique du 15 juin 2023 sur la poursuite de l'amélioration de la qualité et de l'efficacité du service d'information pour l’étranger dans la nouvelle situation.La Conclusion n°57-KL/TW est un document juridique important, affirmant la politique cohérente du Parti sur le rôle et l'importance du travail d'information pour l’étranger. Il a une orientation stratégique et une base permettant aux agences et unités de développer et de perfectionner des mécanismes, des politiques et des appareils pour le service d'information pour l’étranger.En février 2012, le Bureau politique a publié la Conclusion n° 16-KL/TW sur la stratégie de développement des services d'information pour l’étranger pour la période 2010-2020. Après dix ans de mise en œuvre de la Conclusion n° 16-KL/TW, ce travail d'information a permis d'obtenir de nombreux résultats importants, contribuant à renforcer la position et la réputation du Vietnam sur la scène internationale, à protéger les fondements idéologiques du Parti, à protéger le régime et à servir la cause de la construction et du développement nationaux.Le comité directeur du service d'information pour l’étranger a apporté des changements, obtenant de nombreux résultats importants tant dans l'organisation que dans la mise en œuvre des tâches politiques. La coordination entre les agences membres du comité de pilotage et entre le comité de pilotage central et les localités et agences de presse a été de plus en plus renforcée et s'est avérée efficace.Cependant, le travail d'information pour l’étranger s'est heurté à des difficultés et à des restrictions, en particulier dans les nouvelles situations caractérisées par des changements complexes et imprévisibles dans le monde et dans la région. Ainsi, le travail d’information pour l’étranger est nécessaire pour continuer à innover afin de rattraper les tendances de l’ère de la science et de la technologie.La publication de la Conclusion n°57-KL/TW montre l'attention que les dirigeants du Parti et de l'État ont accordée au travail d'information externe.S'exprimant lors de la conférence, Nguyen Trong Nghia, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), chef de la Commission de la sensibilisation et de l'éducation du CC du PCV et chef du comité directeur du service d'information pour l’étranger, a demandé aux agences et aux localités d'améliorer davantage leur rôles et responsabilités dans la direction et l'organisation de l'étude et de la mise en œuvre de la Conclusion n° 57-KL/TW.Il a souligné la nécessité de sensibiliser les responsables, les membres du Parti et la population à l'importance de ce travail d'information ainsi qu'à la politique du Vietnam.Les agences et les localités ont été invitées à élaborer des programmes et des plans d'action pour mettre en œuvre efficacement la Conclusion. Il est également nécessaire de continuer à se concentrer sur la formation d'une force travaillant dans le domaine de l'information étrangère, a-t-il déclaré.Il a souligné la nécessité de mobiliser des ressources dans les trois aspects des ressources humaines, matérielles et financières, tant au niveau national qu'international, pour servir efficacement les tâches d'information étrangère, contribuant ainsi à la mise en œuvre réussie des objectifs de développement national jusqu'en 2030 avec une vision jusqu'en 2045, fixé lors du 13e Congrès national du Parti.- VNA