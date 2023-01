La porte-parole du ministère des Affaires étrangères Pham Thu Hang. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Vietnam dispose de fondements juridiques et de preuves historiques suffisants pour affirmer sa souveraineté sur Hoang Sa (Paracel) et Truong Sa (Spratly), conformément au droit international et ont, en même temps, ses droits souverains et sa juridiction sur ses zones maritimes déterminées, conformément aux dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982, a déclaré la porte-parole adjointe du ministère des Affaires étrangères Pham Thu Hang.

Lors du point presse périodique du ministère, tenu le 12 janvier à Hanoï, répondant aux questions de la presse sur la réaction du Vietnam face à la déclaration de la Cour suprême des Philippines le 10 janvier qu’un accord d'exploration énergétique de 2005 de ce pays avec des entreprises chinoises et vietnamiennes est inconstitutionnel parce que la Constitution philippine n'autorise pas les entités étrangères à exploiter les ressources naturelles et que cet accord a expiré en 2008, Pham Thu Hang a précisé que :



En tant que pays côtier, membre du CNUDM de 1982, le Vietnam estime que toutes les activités de coopération internationale, y compris la coopération maritime, doivent être conformes au droit international, en particulier le CNUDM de 1982, respecter la souveraineté, les droits souverains, la juridiction et les intérêts des pays établis, conformément au droit international et au CNUDM de 1982. - VNA