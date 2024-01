Photo d'illustration : vietnamnet.vn



Hanoï (VNA) - La tendance des achats en ligne devient de plus en plus populaire avec la participation de plateformes de commerce électronique telles que Shopee, Tiki, Lazada ainsi qu'une série de promotions et d'incitations intéressantes de la part de ceux-ci. Mais pour de nombreuses personnes, notamment les jeunes, il s'agit d'achats compulsifs c'est-à-dire d'achats effectués à répétition alors qu’ils sont peu utiles voire inutiles.



Parfois des mauvaises surprises

Les achats en ligne et la recherche d’articles promotionnels sont devenus des habitudes de nombreuses personnes, notamment des jeunes. Avec juste un smartphone et quelques clics, on peut faire des achats et se faire livrer des produits à domicile sans avoir besoin de sortir de chez soi.

La commodité et la rapidité, accompagnées d'un grand nombre d'incitations, aident les jeunes à posséder des articles "bon marché et de qualité" et à économiser beaucoup d'argent. Mais parfois, la déception est de mise lors de la réception de la commande.

Parlant d'un achat en ligne, Nguyen Chu Quynh (20 ans à Hanoï) a partagé : "J'ai acheté une chemise sur une plateforme de commerce électronique assez connue et j'ai vu sur la photo qu'il s'agissait d'une chemise de deux épaisseurs. Mais, j'ai été très choqué en recevant ce produit car la chemise était fine et n'avait qu'une seule épaisseur".



En plus d'avoir de mauvaises expériences lorsqu'ils achètent des produits via le commerce électronique, l'habitude d'''aimer et d'acheter" conduit les jeunes à dépenser trop. Il a des articles qui ne sont pas du tout utilisés après l’achat. Un article est bon marché, mais en acheter beaucoup représente une somme d’argent importante.



Des achats souvent compulsifs

Classement des produits. Photo : VNA







Il y a aussi de nombreuses personnes qui utilisent le shopping pour améliorer leur humeur, oublier temporairement les émotions négatives, combler la tristesse au travail, en amour...



En outre, l'apparition d'évaluateurs (personnes qui évaluent les expériences de produits) sur les plateformes de réseaux sociaux a également un impact important sur les dépenses et les achats imprudents des jeunes. Ces évaluateurs ont leur propre "art" pour décrire les utilisations, les fonctionnalités et souligner les avantages du produit afin d'inciter à l'achat.



Thien An (22 ans, Hanoï) a partagé : "Chaque fois qu'il y a une réduction, mes amis et moi essayons d'acheter le produit au meilleur prix. Souvent, je pense que si je ne l'achète pas maintenant, je le regretterai car le prix est attractif. Mais, en fait, j'en ai rarement besoin. Parfois même, j'oublie que j'ai déjà acheté ce produit. Vraiment, je suis choquée quand je calcule le montant de mes dépenses en ligne, parfois supérieures aux heures supplémentaires d’un mois de travail".

D 'après les histoires ci - dessus, il est facile de constater que la tendance au shopping frénétique touche de nombreuses personnes, en particulier les jeunes. - VNA