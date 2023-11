Les accords de libre-échange aident à stimuler les exportations du Vietnam. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Les accords de libre-échange se sont avérés efficaces pour promouvoir les exportations du Vietnam, a déclaré le 7 novembre le ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyen Hong Dien.Selon lui, ces trois dernières années, le Vietnam a figuré en permanence dans le groupe des 20 pays et territoires affichant le commerce extérieur le plus élevé à l'échelle mondial avec un taux de croissance d'environ 12,5% ou plus et un excédent commercial continu. Au cours des 10 premiers mois de 2023, le Vietnam a enregistré un excédent commercial de 2,6 milliards de dollars.Ces résultats s’expliquent par l’exploitation efficace des accords de libre-échange couvrant une soixantaine de pays et territoires dont des puissances économiques mondiales, a noté le ministre Nguyen Hong Dien.Le Vietnam continue ses négociations sur les accords de libre-échange avec l'Association européenne de libre-échange (AELE, comprenant quatre pays : la Suisse, la Norvège, l’Irlande, le Liechtenstein), la Communauté de marché sud-américaine (Mercosur), les Émirats arabes unis (EAU) et le Canada.En outre, le ministère de l'Industrie et du Commerce a accéléré la mise en œuvre efficace des engagements internationaux dans le cadre des accords de libre-échange auxquels le Vietnam a participé, garantissant ainsi le développement durable. Il se concentre également sur le plan d'action sur la mise en œuvre des accords de libre-échange de nouvelle génération tels que l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), l'Accord de libre-échange Vietnam-Union européenne (EVFTA) et l'Accord de libre-échange Royaume-Uni-Vietnam (UKVFTA).