Huê (VNA) – Pour les Vietnamiens, notamment les habitants du Centre et du Sud, la fleur d’abricotier symbolise le bonheur, la chance et la prospérité. Elle annonce aussi l’arrivée du printemps. Un projet de développement de la culture d’abricotiers jaunes à grande échelle a été lancé à Huê.

Enfants s’amusant au pied d’un abricotier dans le mausolée de Tu Duc à Huê. Photo : KPH

Dans le but de faire de la province de Thua Thiên-Huê (Centre) "la terre des fleurs d’abricotiers jaunes du Vietnam", le Comité populaire provincial met en œuvre un plan selon lequel d’ici 2030, 100% des rues de la ville de Huê, ancienne capitale du pays, seront bordées de rangées d’abricotiers.

Chaque maison et chaque organisme planteront des abricotiers. En bref, les zones urbaines et suburbaines seront envahies d’abricotiers, pour le plus grand bonheur des habitants locaux et des visiteurs.

Des rues de fleurs verront le jour

À Huê, la fleur d’abricotier est presque devenue un symbole, associé à la vie quotidienne. Ces plantes peuvent être vues dans les cours des monuments royaux, devant les pagodes, ou encore dans les foyers.

Les abricotiers ont été plantés dans de nombreux endroits du complexe des monuments de Huê comme l’enceinte du palais de Diên Tho, le jardin de Thiêu Phuong, les tombeaux des rois Minh Mang, Tu Duc, Thiêu Tri et Khai Dinh.

Selon de nombreuses archives, l’abricotier jaune de Huê est planté depuis longtemps dans l’ancienne capitale, sous les noms de "mai ngu" (abricotier planté dans les palais royaux) "abricotier doré de Huê" ou "hoàng mai" (abricotier royal). Cultiver cette plante est même devenu un passe-temps, voire une passion, pour bien des habitants locaux.

L’idée de rues des fleurs d’abricotiers royaux a été lancée par l’ancien président du Comité populaire provincial, Phan Ngoc Tho, (aujourd’hui secrétaire adjoint permanent du Comité provincial du Parti). Elle a reçu le soutien de Pham Dang Tuy Hoa, une native de Huê qui vit à Hô Chi Minh-Ville. C’est elle qui a fait don de 135 pieds.

Ces abricotiers ont été plantés à l’intérieur de la citadelle de Huê. Les experts ont dû se rendre dans les communes de Phong Diên, Quang Diên, Phu Vang où des abricotiers sont largement cultivés pour étudier le développement, la longévité de la plante ainsi que les conditions nécessaires à son épanouissement.

"Il a fallu prendre en compte l’âge, le diamètre, les racines et le feuillage des pieds. Il y a des abricotiersde 60 ans, d’autres de 30 ans", explique le directeur adjoint du Parc botanique de Huê, Dang Ngoc Quy.

Les abricotiers de 30 à 60 ans valent entre une centaine et plusieurs centaines de millions de dôngs, voire plus. Des abricotiers centenaires sont parfois vendus plusieurs milliards de dôngs.

Lors des marchés aux fleurs du Têt, un vieil abricotier était à vendre pour 2 à 2,5 milliards de dôngs. Les abricotiers royaux de Huê sont également loués à des prix allant de quelques millions à des dizaines de millions de dôngs. Lorsque le projet de planter des abricotiers devant la citadelle a été lancé, de nombreuses personnes ont offert des pieds.

Restaurer l’abricotier jaune de Huê



L’abricotier jaune de Thua Thiên-Huê, distinct génétiquement d’autres variétés, est cultivé depuis longtemps dans les palais royaux, les cours communes, les pagodes... Cette plante a des bourgeons verts et épais. Ses fleurs ont cinq pétales d’un jaune foncé, rapprochés, aux bords ondulés, avec un parfum doux. Cependant, cette variété a été pas mal hybridée, la culture se fait toujours de façon empirique, ne valorisant pas le potentiel économique de cette essence ornementale pour créer un label prestigieux.

Pour cette raison, le Comité populaire de Thua Thiên-Huê a demandé aux organismes compétents d’appliquer les avancées technoscientifiques pour préserver et développer la culture de cette plante, tout en s’orientant vers la commercialisation de cette essence précieuse.

À part la citadelle impériale, des jardins d’abricotiers seront créés pour accueillir des festivals annuels. – CVN/VNA