Le site en mémoire du Président Ho Chi Minh, dans la commune de Kim Liên, district de Nam Dàn, province de Nghe An. Photo: baotanghochiminh

Hanoï (VNA) - Le Comité populaire provincial de Nghê An, en collaboration avec le Journal en ligne Lao Dong (http://laodong.vn), vient de lancer un concours d’écriture de presse sur le thème "Les 990 ans de Nghe An".



Cet évènement s’inscrit dans le cadre des activités marquant le 130e anniversaire de la naissance du Président Ho Chi Minh (19 mai), le 990e de l’apparition du nom de Nghê An (1030 - 2020) et le 90e du mouvement Xo Viet – Nghe Tinh (1930 - 2020).



Ce concours a pour but d'informer largement des réalisations socio-économiques, de la sécurité nationale et honorer les bonnes valeurs traditionnelles de Nghe An – localité natale du Président Ho Chi Minh.



De plus, il s’agira aussi d’une bonne occasion pour promouvoir l'image, de la culture, du peuple, des spécialités locales, des services typiques et attrayants de Nghe An en vue d’attirer des touristes, contribuant ainsi à stimuler le développement socio-économique, le tourisme en particulier, et à attirer des investissements.



Ce concours est ouvert à tous les citoyens vietnamiens dans le pays et à l’étranger.



Les œuvres doivent être envoyées au Comité d’organisation entre mai et août 2020.



La cérémonie de remise des prix sera organisée en septembre 2020 à Vinh, province de Nghe An. -CPV/VNA

