Moscou (VNA) - Une cérémonie pour célébrer le 92e anniversaire de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, le 48e anniversaire de la Journée de la libération du Sud et de la réunification nationale, et le 73e anniversaire des relations diplomatiques Vietnam-Russie a été tenue samedi 25 mars à Moscou par l’Académie présidentielle russe d’économie nationale et d’administration publique (RANEPA).

Une performance dans le cadre du concours "Mélodies de la jeunesse 2023". Photo: VNA

L’événement a réuni l’ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khôi, ainsi que des représentants de la RANEPA, des associations vietnamiennes en Russie et des étudiants locaux et internationaux en Russie.S’exprimant lors de la cérémonie, l’ambassadeur Dang Minh Khôi a souligné que dans toute sa vie, le président Hô Chi Minh a accordé une grande attention aux jeunes, qui, selon lui, sont l’avenir du pays et la force majeure de la construction et de la défense nationales.Le diplomate a exprimé son espoir que la jeunesse vietnamienne en Russie fera plus d’efforts pour contribuer à la Patrie à l’avenir.À cette occasion, 14 membres de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh qui ont apporté une contribution exceptionnelle au travail à l’égard de la jeunesse en 2022 ont été mis à l’honneur.Une exposition a également eu lieu lors de l’événement présentant la culture vietnamienne, le peuple et les étudiants et dirigeants vietnamiens qui étudiaient auparavant à la RANEPA, y compris le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong. – VNA