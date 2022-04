Hanoï (VNA) - Les listes des 500 entreprises à la croissance la plus rapide au Vietnam (FAST500) et des 10 premières entreprises de construction immobilière, de matériaux de construction cette année ont été annoncées par la société Vietnam Report et le journal électronique VietNamNet lors d'une cérémonie tenue à Hanoï le 22 avril.

Photo : journal Công thuong

Parmi les autres noms figurant dans le top 10 figurent la société par actions Hung Thinh Land, la Sarl d'assurance-vie MB Ageas, la société par actions financière Tin Viet, la société par actions du groupe immobilier Thang Loi, la Sarl du commerce et de la production Hoang Mai, la société par actions de fabrication et de technologie des plastiques Pha Le, la société par actions du groupe Sao Mai, la société par actions de production et de commerce Nam Hoa, et les sociétés par actions de valeurs mobilières Tan Viet et KB Vietnam.



À cette occasion, le comité organisateur a lancé un rapport bilingue sur la croissance économique du Vietnam 2022, qui vise à capitaliser sur le potentiel des entreprises pour le développement durable.



FAST500, lancé en 2011, est basé sur le taux de croissance annuel composé (TCAC) en termes de revenus et de performances commerciales. D'autres critères tels que l'actif total, le bénéfice après impôt et le prestige des entreprises dans les médias sont également pris en compte pour identifier leur échelle et leur stature dans les secteurs dans lesquels elles opèrent.- VNA