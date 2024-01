Tây Ninh (VNA) – Une rencontre en l’honneur du 45e anniversaire de la victoire de la guerre de défense de la frontière sud-ouest du Vietnam et du renversement du régime génocidaire de Pol Pot au Cambodge (7 janvier 1979 - 2024) a eu lieu dimanche dans le district de Tân Biên, province de Tây Ninh (Sud).

Les délégués posent avec un panneau portant l’inscription «Bon voisinage, amitié traditionnelle, coopération globale, durable et à long terme» entre le Vietnam et le Cambodge. Photo : VNA

Cet événement a été organisé par l’antenne de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh à Tây Ninh, en collaboration avec ses homologues des provinces cambodgiennes de Svay Rieng et Tbong Khmum.Le vice-gouverneur de la province de Tbong Khmum et président de l’antenne de l’Union des fédérations de jeunes du Cambodge (UYFC) à Tbong Khmum, a rappelé les crimes commis par le régime génocidaire de Pol Pot depuis son arrivée au pouvoir en avril 1975, avec plus de 3 millions de Cambodgiens et des dizaines de milliers de Vietnamiens tués en seulement 3 ans, 8 mois et 20 jours.Le 7 janvier 1979, les forces patriotiques rassemblées avec le Front uni national pour le salut du Kampuchéa (FUNSK), avec le soutien des troupes volontaires vietnamiennes, ont libéré Phnom Penh, renversé le régime et sauvé rapidement des millions de Cambodgiens du génocide.S’exprimant lors de la rencontre, le membre du Comité central du Parti du peuple cambodgien (PPC), vice-gouverneur et vice-président de l’antenne de l’UYFC Toch Poliva, a affirmé que la victoire du 7 janvier 1979 des peuples vietnamien et cambodgien a mis fin à la période la plus sombre de l’histoire du Cambodge, sauvé des millions de Cambodgiens du génocide et ouvert une ère d’indépendance, de liberté, de démocratie et de progrès social au Cambodge.Les représentants des provinces de Svay Rieng et Tbong Khmum ont souligné que les générations de Cambodgiens gardaient toujours en mémoire et exprimaient leur gratitude pour les contributions et sacrifices FUNSK et en particulier des troupes volontaires vietnamiennes.A cette occasion, le comité d’organisation de la rencontre a remis des cadeaux à dix familles de martyrs, invalides et malades de guerre, vétérans, anciens volontaires, anciens experts et personnes ayant rendu des services méritoires dans la guerre de défense de la frontière sud-ouest du Vietnam, et des cadeaux aux délégations des représentants de Svay Rieng et Tbong Khmum. – VNA