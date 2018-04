Cérémonie célébrant 43e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale au Chili. Photo: VOV



Hanoi (VNA) – Les Vietnamiens en Russie, au Cambodge et au Chili ont célébré samedi 28 avril le 43e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale du Vietnam (30 avril 1975 – 30 avril 2018).

Les célébrations ont été organisées par à Moscou par l’Association des vétérans vietnamiens en Russie; à Phnom Penh par l’Association des Cambodgiens d’origine vietnamienne et à Santiago par l’ambassade du Vietnam au Chili.

Au Chili, l’ambassadeur Nguyên Ngoc Son a mis en exergue la signification de la victoire de l’offensive générale du Printemps 1975, ouvrant l’ère de l’indépendance, de la liberté et du développement pour le pays.

Il a informé des réalisations obtenues par le Vietnam après plus de 30 ans de rénovation qui, selon lui, ont contribué à l’œuvre d’édification du pays avec comme objectifs ultimes “un peuple riche, un pays puissant, une société équitable, démocratique et civilisée”.

Le diplomate a également passé en revue les jalons importants dans les relations d’amitié et de coopération entre le Vietnam et le Chili, avant d’apprécier le développement du partenariat stratégique bilatéral ainsi que des échanges de délégations ces derniers temps, notamment les visites au Vietnam de la présidente chilienne Michelle Bachelet en novembre dernier, et du président de la Chambre des députés du Chili, Fidel Espinoza en janvier dernier.

Les deux pays ont créé de nombreux mécanismes d’échange et de consultation. Les échanges commerciaux bilatéraux en 2017 ont atteint 1,28 milliard de dollars, faisant du Vietnam le premier partenaire commercial du Chili en Asie du Sud-Est.

Exprimant son optimisme quant au développement de la coopération multisectorielle entre le Vietnam et le Chili, l’ambassadeur Nguyên Ngoc Son a informé de la création de la Chambre de commerce Chili-Vietnam avec l’aide d’entreprises chiliennes.

L’ambassade du Vietnam collaborera avec l’Institut culturel Chili-Vietnam et la commune de Cerro Navia de la capitale Santiago pour déployer des projets visant à présenter l’image du Vietnam au public chilien. -VNA