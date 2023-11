L'Académie vietnamienne des sciences et technologies.

Hanoi (VNA) - L'Académie vietnamienne des sciences et technologies a célébré mardi 28 novembre à Hanoi ses 40 ans de coopération avec le Centre national de la recherche scientifique de France (CNRS).

Ces 40 dernières années, les deux parties ont mis en œuvre des centaines de projets de recherche communs, mené ensemble des centaines d'enquêtes dans les montagnes et sous la mer, organisé des dizaines de cours et de séminaires scientifiques approfondis, publié conjointement des articles, des publications de haute qualité dans des revues internationales prestigieuses et formé des centaines de docteurs.

Toutes ces réalisations, qui témoignent de la coopération étendue et solide entre les deux agences, peuvent être considérées comme le symbole d’une coopération efficace et fructueuse entre les deux pays, a déclaré à la cérémonie le professeur et docteur Lê Truong Giang, vice-président de l'Académie vietnamienne des sciences et technologies.

Pour l'avenir, Lê Truong Giang a espéré que les deux parties promouvront davantage la coopération en matière de formation et de recherche, en élaborant des programmes et des projets de recherche communs pour résoudre les nouveaux enjeux scientifiques et technologiques du monde d’aujourd’hui tels que l’intelligence artificielle, la science des données, les nouvelles énergies et matériaux, les biotechnologies, etc., au service d’une croissance verte, durable et adaptative.

De son côté, l'ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet, s'est félicité des réalisations exceptionnelles de la coopération entre l'Académie vietnamienne des sciences et technologies et le CNRS au cours de ces 40 dernières années.

Estimant qu'actuellement, le monde est confronté à de nombreux défis qui nécessitent les efforts des scientifiques tels que le changement climatique, la transition énergétique, la protection des océans..., l'ambassadeur a affirmé que le CNRS était fier de continuer à accompagner le Vietnam pour résoudre ces défis.

Basée sur l'étroite coopération en matière de formation et de recherche entre les deux agences, l'Université des Sciences et Technologies de Hanoï (USTH) a été créée en 2009 dans le cadre de l'Accord intergouvernemental entre le Vietnam et le la France.

La naissance de l'USTH, avec la participation de scientifiques du CNRS dans des activités de formation et de recherche, a marqué une nouvelle étape dans la coopération en matière de formation entre les deux parties. -VNA