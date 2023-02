La province de Ninh Binh figure parmi les 10 destinations les plus conviviales du Vietnam. Photo : hanoimoi.com.vn

Hanoï (VNA) - Le site Booking.com vient d’annoncer son choix des 10 destinations les plus conviviales du Vietnam en 2023, sélectionnées sur la base de 240 millions de commentaires laissés par les utilisateurs. Arrive en tête Phong Nha de la province de Quang Binh.

Les neuf autres localités sont Ninh Binh, Hôi An (Quang Nam), Huê (Thua Thiên – Huê), Mai Châu (Hoa Binh), Tuy Hoa (Phu Yên), Côn Dao (Bà Ria - Vung Tau), Dông Hoi (Quang Binh), Cat Bà (Haiphong) et Sa Pa (Lào Cai).



Booking.com a qualifié de conviviaux 4.190 hôtels vietnamiens. Hô Chi Minh-Ville, Hanoï et Da Lat (Lam Dong) sont les localités qui comptent le plus grand nombre d'établissements d'hébergement primés au Vietnam. -VOV/VNA