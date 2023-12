Hanoï (VNA) - Le Club des journalistes scientifiques et technologiques du Vietnam de l’Association des journalistes du Vietnam a publié le 25 décembre les 10 évènements scientifiques et technologiques marquants en 2023.

C’est la 18e année que cette activité est organisée par le Club des journalistes scientifiques et technologiques du Vietnam.

Ces événements se portent sur les mécanismes politiques, les sciences sociale et humaine, les sciences naturelles, la recherche appliquée, la distinction des scientifiques et l’intégration internationale.

Le parc de hautes technologies de Hoa Lac. Photo: VNA



1. Publication d'une nouvelle résolution sur le développement des intellectuels vietnamiens

Le 6 août 2008, lors de son 8e plénum, le Comité central du Parti a publié la résolution n° 45-/NQTW visant la poursuite de l’édification et de la promotion du rôle des intellectuels pour répondre aux besoins d'un développement national rapide et durable dans cette nouvelle période.

L'objectif fixé par cette résolution est de former, d'ici 2030, une équipe d'intellectuels compétents et de haute qualité, comprenant notamment des experts et des scientifiques de renom dans des domaines clés, importants et émergents. À l'horizon 2045, les intellectuels vietnamiens deviendront forts, compétents et figureront parmi les meilleurs de la région.

2. Transfert de la gestion du Parc de hautes technologies de Hoa Lac du ministère des Sciences et des Technologies au Comité populaire de Hanoï

Le 24 novembre, à Hanoï, le ministère des Sciences et des Technologies a remis le parc de hautes technologies de Hoa Lac au Comité populaire de Hanoï.

Le parc de hautes technologies de Hoa Lac est un projet majeur confié par le gouvernement au ministère des Sciences et des Technologies pour développer et gérer le potentiel scientifique et technologique national. Il s'agit du premier parc de hautes technologies du pays autorisé par le Premier ministre depuis 1998. Après 25 ans, le parc de hautes technologies de Hoa Lac a attiré 111 projets d'investissement, représentant un capital d'investissement enregistré de plus de 111 500 milliards de dongs...

3. Développement d'un système de traduction axé sur le vietnamien

En 2023, l'équipe de recherche de l'Institut des technologies de l'information de l'Académie vietnamienne des sciences et technologies a réussi à développer un système de traduction centré sur le vietnamien. Ce système est capable d'effectuer des traductions bidirectionnelles entre le vietnamien et d'autres langues, avec une qualité équivalente à celle de produits commerciaux renommés dans le monde. Jusqu'à présent, le système peut effectuer des traductions bidirectionnelles entre différentes paires de langues, notamment vietnamien - lao, vietnamien - khmer, vietnamien - thaï, vietnamien - malaisien et vietnamien - indonésien.

4. Réussite de la reconstruction d'images 3D de l'architecture du palais Kinh Thien au début de la dynastie des Le So

Fin novembre 2023, l'Institut d'études sur la Citadelle impériale de l'Académie des sciences sociales du Vietnam a annoncé des recherches sur le décodage et la reconstruction réussie d'images 3D de l'architecture du palais Kinh Thien au début de la dynastie des Le So. Cette recherche, qui vise à décrypter l'architecture du palais Kinh Thien, le palais le plus important du système palatial de la Citadelle interdite de Thang Long au début de la dynastie des Le So, est un programme de recherche scientifique sérieux et mené par les scientifiques de l'Institut d'études sur la Citadelle impériale.

5. Maîtrise des technologies des peintures réfléchissant la chaleur à l'aide de nanomatériaux produits localement

En 2023, l'Institut de technologie tropicale de l'Académie des sciences et technologies du Vietnam a réussi à développer la technologie de peinture réfléchissant la chaleur solaire en utilisant des nanomatériaux locaux. Les produits de peintures thermo-réfléchissantes fabriqués par l'Institut répondent pleinement aux normes techniques étrangères strictes et sont équivalents aux produits importés, mais ils sont économiquement plus efficaces. Ils ont été appliqués dans des projets de construction civile et de défense.

6. Vietnam – un point positif en matière de transplantation d’organes en Asie

Une transplantation d'organes réalisée par l'Hôpital de l'amitié Vietnam-Allemagne et l'Hôpital de Cho Ray. Photo : VNA



Le 15 février, une équipe de médecins de l'Hôpital de l'amitié Vietnam-Allemagne a réalisé une greffe multi-organes, notamment du cœur et du rein, chez un patient atteint d'insuffisance cardiaque-rénale terminale, d'un donneur en état de mort cérébrale.

Il s’agit de la première transplantation réussie d’un cœur et d’un rein au Vietnam. Auparavant, il y avait eu trois transplantations multi-organes réussies dans d'autres centres médicaux.

7. Développement d’un système intégré de traitement de l’eau alun et de l’eau salée

La technologie permettant de filtrer l'eau contaminée par l'alun et la salinité a fait l'objet de recherches conjointes depuis 2021 par l'Institut des sciences et technologies Vietnam-République de Corée (VKIST) et l'Institut sud-coréen des sciences et technologies (KIST). En septembre 2023, la technologie de traitement de l'alun et de l'eau salée a été appliquée dans différentes zones dans le delta du Mékong par le VKIST. Le système traite l'eau d'alun et saumâtre en eau propre, répondant aux normes d'eau potable selon les règlements du ministère de la Santé QCVN 01-2009/BYT, avec une capacité de 12 mètres cubes/jour et nuit.

8. Viettel : installation avec succès de la première station émettrice-réceptrice 5G selon les normes Open RAN

La première station émettrice-réceptrice 5G sur le réseau utilisant la technologie de puce ASIC prenant en charge la norme ouverte Open RAN pour les équipements radio 5G de Qualcomm de Viettel. Photo : VNA

En novembre 2023, la Compagnie générale de l’industrie et de haute technologie Viettel a annoncé l'installation réussie de la première station émettrice-réceptrice 5G sur le réseau utilisant la technologie de puce ASIC prenant en charge la norme ouverte Open RAN pour les équipements radio 5G de Qualcomm. Viettel est le premier partenaire au monde à déployer des produits Qualcomm sur le réseau avec de vrais utilisateurs, téléchargeant des données réelles.

Ce résultat contribuera à promouvoir le processus de commercialisation du réseau 5G au Vietnam et sur le marché international avec une partie des équipements 5G produits dans le pays d'ici 2024.

9. Cinq scientifiques vietnamiens dans le classement des étoiles montantes des sciences 2023

Le site Web Research.com - un portail d'information électronique réputé pour les scientifiques du monde entier, a annoncé le classement des étoiles scientifiques montantes dans le monde 2023. Parmi les sept scientifiques travaillant au Vietnam mentionnés figurent cinq nationaux et deux étrangers.

10. Renforcement de la coopération internationale dans le domaine de l'industrie des semi-conducteurs.

Le 28 octobre, la nouvelle installation du Centre national d'innovation (NIC) relevant du ministère du Plan et de l'Investissement a été inaugurée et mise en service dans la technopole de Hoa Lac à Hanoï.

Le NIC sera un lieu de rassemblement, de direction et de connexion, perfectionnant progressivement l'écosystème national d'innovation. Surtout dans le domaine des semi-conducteurs, le NIC mène des activités liées à l'appel à l'investissement et à la coopération internationale dans ce domaine. - VNA