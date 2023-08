Cérémonie d'accueil de l'équipe du génie N°1 à l'aéroport international de Noi Bai, à Hanoï. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - L'équipe du génie N°1 participant aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies à Abiyé a terminé avec succès sa mission et est rentrée mardi matin 15 août au Vietnam.



Une cérémonie d'accueil de l'équipe a eu lieu à l'aéroport international de Noi Bai, à Hanoï.



Lors de la cérémonie, le colonel Pham Manh Thang, chef du Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam du ministère de la Défense, a salué les efforts de toute l'équipe du génie N°1 pour bien accomplir les tâches confiées par les dirigeants de la Force intérimaire de sécurité des Nations Unies pour Abiyé (FISNUA).



Tous les 184 officiers et employés de l'équipe se sont vus décerner une médaille des Nations Unies. Par ailleurs, le Commandant de la FISNUA a envoyé une lettre appréciant les contributions de l'équipe au cours de son mandat, en particulier pendant la période de restructuration de la Mission. Le maire de la région d'Abiyé a également envoyé une lettre de remerciements à l'équipe du génie N°1 pour avoir soutenu des habitants locaux dans la réparation de maisons et de routes, l'exécution de travaux caritatifs, etc.

Salut au drapeau national à l'aéroport international de Noi Bai. Photo: VNA



Durant leur mandat d'un an, les membres de l'équipe du génie N°1 ont laissé de bonnes impressions auprès d'amis internationaux et d'habitants d'Abiyé, promouvant l'image du Vietnam et de son peuple, a ajouté le colonel Pham Manh Thang. -VNA