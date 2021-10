Désinfection des rues à Vientiane. Photo: Xinhua/VNA

Vientiane (VNA) - Le ministère laotien de la Santé a déclaré le 30 octobre qu'au cours des dernières 24 heures, le pays avait enregistré 858 nouveaux cas de COVID-19 et un décès.

Parmi ces nouveaux cas, 856 cas sont signalés dans 15 sur 18 localités laotiennes, selon ledit ministère.

Ainsi, à ce jour, le nombre total de cas de COVID-19 au Laos a atteint 39.586 cas, dont 62 décès.

Face à cette situation, le gouvernement lao a chargé les comités spéciaux à tous les niveaux de diriger les parties prenantes concernées pour planifier rapidement la distribution de vaccins et la vaccination des groupes cibles, et en même temps a chargé la capitale de Vientiane et d'autres localités de se coordonner avec les secteurs concernés pour continuer à améliorer les centres d'isolement et les installations de traitement pour faire face à l'augmentation du nombre de personnes infectées dans un proche avenir. -VNA