Hanoï (VNA) - Selon le Département de l’immigration du ministère de la Sécurité publique, l'allongement de la durée du visa électronique (e-visa) pour les étrangers entrant au Vietnam contribue à moderniser les procédures administratives et aussi à simplifier les procédures de délivrance du visa.

Cette politique créera des conditions favorables aux touristes internationaux souhaitant entrer au Vietnam. C’est aussi une opportunité pour le tourisme vietnamien d'accroître sa compétitivité et de rivaliser avec les autres pays de la région.

Selon le Département de l’immigration, les étrangers voulant entrer au Vietnam pour le tourisme, l’étude de marché, l'investissement... peuvent demander un visa électronique sans avoir besoin d’une invitation ou d’une garantie d'agences, d'organisations et d'individus au Vietnam.

"L'ensemble du processus de la demande du visa électronique est mis en oeuvre par voie électronique. Le paiement des frais de visa se fait aussi via l'environnement électronique. Les étrangers peuvent imprimer eux-mêmes leur visa via le système de transaction électronique, sans effectuer les procédures pour recevoir leur visa chez les agences de délivrance de visas du Vietnam à l'étranger ou aux frontières internationales, pas par un intermédiaire, selon ledit département.

Le Département de l’immigration examine, traite et répond aux demandeurs du visa électronique sur le portail de services publics du ministère de la Sécurité publique dans les trois jours, à compter de la date de recevoir les informations suffisantes pour demander un visa électronique et les frais de visa.

Récemment, le 14 août 2023, le gouvernement a publié la Résolution No 127/NQ-CP, décidant la délivrance d’e-visa aux citoyens de tous les pays et territoires.

Selon la Loi modifiant et complétant un certain nombre d'articles de la Loi sur la sortie et l'entrée des citoyens vietnamiens et de la Loi sur l'entrée, la sortie, le transit et le séjour des étrangers au Vietnam, qui entre en vigueur le 15 août 2023, le visa électronique est valable jusqu'à 90 jours.

Les étrangers sont autorisés à entrer et à sortir avec un visa électronique par 13 postes frontaliers aériens, 16 postes frontaliers terrestres et 13 postes frontaliers maritimes. -VNA