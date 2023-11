Phnom Penh, 22 novembre (VNA) – Le ministre cambodgien des Mines et de l'Énergie, Keo Rattanak, a annoncé le 21 novembre que les énergies renouvelables ou propres représentaient plus de 62 % de la consommation totale d'énergie du pays.

S'exprimant lors d'un forum sur "La politique minière et énergétique au Cambodge", Keo Rattanak a déclaré qu'un certain nombre de pays ont reconnu le Cambodge pour ses grandes réalisations dans la transition de la dépendance aux combustibles fossiles vers les énergies renouvelables.



Le principe de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) est que tous les États membres devraient utiliser 35 % de leur énergie provenant de sources renouvelables d'ici 2030, a noté le responsable.



Mais pour le Cambodge, en 2022, le pays avait utilisé plus de 62 % de l'énergie propre, a souligné Keo Rattanak, ajoutant que plus de 40 % de l'énergie propre du pays provenait de centrales hydroélectriques, plus de 10 % de l'énergie solaire et le reste de l'énergie solaire, l’énergie biomasse et importation du Laos.



Le ministre a déclaré que le Cambodge est actuellement capable de produire environ 4.000 MW d'énergie par an, mais que sa consommation annuelle n'est que d'environ 2.400 MW, le pays envisage donc d'exporter son énergie vers les pays de la région à l'avenir. - VNA

