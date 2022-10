Le président de l'Association d'amitié République tchèque-Vietnam Milos Kusy. Photo: VNA



Prague (VNA) - L'élection du Vietnam au Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour le mandat 2023-2025 est une réalisation importante pour ce pays.

C'est ce qu'a déclaré le président de l'Association d'amitié République tchèque-Vietnam, Milos Kusy.

Il s'agit selon lui d'une démonstration claire des efforts du gouvernement vietnamien pour protéger les droits de l'homme, ainsi que de l'amélioration constante des conditions de vie de la population vietnamienne.

Photo d 'illustration: VNA 'illustration: VNA

Milos Kusy a souligné les réalisations enregistrées par le Vietnam dans l’économie, l'éducation et la santé. Il a également parlé de l'intérêt du pays sur la protection de l'environnement marin avec de belles plages et la promotion du développement des transports.

En outre, il a déclaré apprécier les efforts du Vietnam pour promouvoir le dialogue et la coopération internationale dans un esprit de respect et de compréhension mutuels, en tenant compte des conditions spécifiques et des intérêts des pays, en particulier de ceux en développement. -VNA