Les participants au forum sur la connexion des entreprises vietnamiennes et égyptiennes. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L'ambassade du Vietnam en Égypte, en coordination avec la Chambre de commerce égyptienne de Gizeh, a organisé le 13 décembre, dans la ville de Gizeh, province de Gizeh, un forum sur la connexion des entreprises vietnamiennes et égyptiennes.

Cet événement vise à aider les entreprises des deux pays à s’échanger et partager des informations sur le marché ainsi que trouver des partenaires.

L'événement a attiré la participation des représentants de plus de 40 entreprises égyptiennes et d'un certain nombre d'entreprises vietnamiennes.

L'ambassadeur Nguyen Huy Dung a présenté un aperçu de la situation économique du Vietnam.

Il a déclaré que le Vietnam et l’Égypte disposaient d’une grande marge de coopération et d’opportunités d’expansion des marchés. Il a exprimé sa conviction que les deux pays pourront travailler ensemble pour augmenter les échanges commerciaux de 595 millions de dollars en 2022 à un niveau plus élevé et atteindre bientôt un milliard de dollars dans un avenir proche.

Pour sa part, le président de la Chambre de commerce égyptienne de Gizeh, Osama Al-Shahed, a affirmé que le Vietnam et l'Égypte disposaient d'un grand potentiel de coopération dans de nombreux domaines et a proposé que les deux pays coopéreraient dans la mise en œuvre de projets de production communes dans les zone industrielle de la province de Gizeh.

L'ambassadeur Nguyen Huy Dung et Al-Shahed ont convenu que les deux parties devraient renforcer les liens entre les communautés d'affaires des deux pays à travers des forums d'affaires, des séminaires de promotion du commerce et des investissements et foires commerciales.

Lors du forum, les entreprises ont partagé et échangé des informations sur leurs besoins du marché ainsi que sur les opportunités de coopération. De nombreuses entreprises égyptiennes ont exprimé leur intérêt pour les produits vietnamiens, notamment les produits agricoles et aquatiques. –VNA