Hô Chi Minh-Ville (VNA) – La décision du ministère de l’Intérieur de reconnaître «Hôi thanh Phuc âm Toàn ven Viêt Nam» (Église du plein évangile du Vietnam) comme organisation religieuse a été annoncée lors d’une cérémonie tenue mercredi 27 décembre à Hô Chi Minh-Ville.

Cérémonie de remise de la décision du ministère de l’Intérieur de reconnaître l’Église du plein évangile du Vietnam comme organisation religieuse, à Hô Chi Minh-Ville, le 27 décembre. Photo : VNA

S’adressant à l’événement, le vice-président du Comité des affaires religieuses du gouvernement, Nguyên Tiên Trong, a déclaré que cette décision marque un jalon important, reconnaissant le fonctionnement de l’Église du plein évangile du Vietnam conformément à la loi au fil des ans et ouvrant une nouvelle période pour l’Église avec plus de droits, d’obligations et d’opportunités.Avec le nouveau statut juridique, l’Église dispose de conditions favorables pour affirmer sa ligne directrice opérationnelle et ses objectifs en suivant les enseignements de Dieu, en accompagnant la nation et en adhérant à la loi à travers des activités suivant la devise de «mener une bonne vie civique et religieuse», a-t-il indiqué.Le responsable a exprimé sa conviction qu’après cette reconnaissance, l’Église fera preuve d’une plus grande performance, d’un plus grand sens des responsabilités et apportera davantage de contributions à la communauté et à la société, devenant ainsi un bon facteur pour le bloc de grande union nationale et de solidarité religieuse.Le prêtre Dinh Thanh Hung, président de l’Église, a remercié les ministères, secteurs et localités concernés pour leur attention et la fourniture de conditions favorables au fonctionnement de l’Église, ainsi que pour leurs conseils et leur soutien à l’Église afin qu’elle obtienne la reconnaissance officielle en tant qu’organisation religieuse.L’Église du plein évangile du Vietnam compte actuellement près de 11.000 fidèles dans plus de 40 villes et provinces à travers le pays et à l’étranger. Elle a obtenu son autorisation d’activité en 2018. – VNA