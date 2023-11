Hanoï, 12 novembre (VNA) - L'économie vietnamienne est résiliente face au « vortex » d'instabilité géopolitique dans le monde, mais elle doit encore maintenir sa dynamique de croissance pour suivre le rythme de l'économie mondiale, selon les experts.

Photo d'illustration : VNA

Les conflits géopolitiques ont eu un impact sur les prix et les marchés des matières premières, augmentant les pressions inflationnistes ainsi que le risque d’une nouvelle spirale inflation-taux d’intérêt. Et le Vietnam ne fait pas exception.

Le Dr Nguyen Tri Hieu, économiste spécialisé dans la finance et la banque, a déclaré que le premier et le plus évident impact concerne les prix des matières premières. En tant qu’exportateur de pétrole, le Vietnam vend du pétrole brut et importe du pétrole transformé pour l’utiliser. Par conséquent, lorsque les prix mondiaux du pétrole augmentent, cela affecte le prix des biens importés, en particulier des produits énergétiques.

L’escalade des conflits peut faire grimper le prix des actifs refuges, notamment l’or et le dollar américain. La hausse des taux de change a poussé la monnaie nationale vietnamienne à se déprécier, dans un contexte de risque élevé de hausse de l'inflation. Cela entraîne des difficultés supplémentaires pour les efforts de la banque centrale pour contrôler l'inflation et stabiliser les taux de change, a déclaré Nguyen Tri Hieu.

Dr. Nguyen Quoc Viet, directeur adjoint de l'Institut de recherche économique et politique (VEPR), a déclaré que les flux d'investissements dans l'économie vietnamienne pourraient également être affectés.

Dans la tendance actuelle à remodeler les chaînes d’approvisionnement internationales ainsi que les investissements et le commerce mondiaux, le Vietnam apparaît comme une destination attrayante. Cependant, en cas de tensions géopolitiques, les investisseurs ont tendance à éviter le risque et à investir au niveau national ou régional.

Lorsque les mesures de réforme seront mises en œuvre, le Vietnam surmontera les « vents contraires à court terme ». Photo : VNA

Shanaka Peiris, chef de division des études régionales au Département Asie et Pacifique (APD) du Fonds monétaire international (FMI), a déclaré qu'il y avait de nombreux signes de reprise au Vietnam au quatrième trimestre 2023, mais qu'il était difficile d'atteindre l'objectif de sa croissance pour cette année.

Le Vietnam est confronté à des difficultés dans les secteurs des exportations, de l'immobilier et de la finance, mais son économie se redresse, a-t-il déclaré.

Lorsque les mesures de réforme seront mises en œuvre, le Vietnam surmontera les « vents contraires à court terme » et maintiendra sa dynamique de croissance à moyen terme, basée sur l'intégration dans les chaînes d'approvisionnement de valeur ainsi que sur les flux de capitaux d'investissement direct étranger.

Selon un rapport publié le 20 octobre par la Banque mondiale (BM), l'économie vietnamienne a enregistré une croissance annuelle de 5,3% au troisième trimestre, contre 4,1% au deuxième trimestre, grâce à une reprise progressive des exportations. Cependant, la consommation intérieure est restée modérée et la croissance du crédit a continué à être lente, reflétant la faiblesse des investissements privés intérieurs et de la confiance des investisseurs.

Le directeur pays de la BAD pour le Vietnam, Shantanu Chakraborty, a déclaré que la consommation intérieure, les exportations et les investissements publics seront les principaux moteurs de croissance de l'économie vietnamienne en 2024.

Il sera crucial de maintenir le rythme des investissements publics pour relancer l'activité économique, générer des emplois et améliorer la consommation intérieure, a-t-il déclaré.

Selon certaines estimations, le Vietnam prévoit d’investir environ 30 milliards de dollars. Des efforts concertés doivent donc être déployés pour accélérer les dépenses. Cela stimulera réellement la demande sur le marché, conduira à la création d'emplois et favorisera l'activité économique globale, a-t-il ajouté.

Paulo Medas, chef de la mission 2023 au titre de l'article IV du Fonds monétaire international (FMI) au Vietnam, a déclaré qu'à court terme, les risques de baisse de la croissance restaient importants. Des efforts supplémentaires pour préserver la stabilité macroéconomique et financière et accélérer les réformes garantiront que l’économie reste sur des bases sûres. La mixte politique devrait être rééquilibrée en mettant davantage l’accent sur le soutien budgétaire à l’économie et aux plus vulnérables.

Selon les experts, l'amélioration de l'environnement des affaires et la promotion des investissements dans les ressources humaines aideront le Vietnam à attirer des IDE de haute technologie à haute valeur ajoutée et à accroître la productivité à moyen et long terme. - VNA