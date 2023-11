Hanoi (VNA) – La situation socio-économique en octobre et au cours des 10 premiers mois de cette année continuait à se redresser mais les efforts devraient se poursuivre pour maintenir les objectifs globaux fixés par le gouvernement, a déclaré samedi 4 novembre à la presse le ministre et président de l’Office du gouvernement, Trân Van Son.

Le ministre et président de l’Office du gouvernement, Trân Van Son, à Hanoi, le 4 novembre. Photo : VNA



La macroéconomie est restée stable, l’inflation contrôlée, la croissance promue, les grands équilibres de l’économie ont été garantis, la dette publique, la dette gouvernementale et la dette dette extérieure du Vietnam et les dépenses excédentaires du budget de l’État bien contrôlées, a-t-il fait savoir.



L’indice des prix à la consommation (IPC) sur 10 mois a augmenté de 3,2%, bien inférieur à l’objectif fixé (environ 4,5%), laissant ainsi une marge aux politiques monétaires et fiscales visant à promouvoir la croissance, à réguler les prix des produits gérés par l’État, a-t-il poursuivi.

Le marché des devises, le taux de change de base sont restés stables, les taux d’intérêt ont diminué d’environ 2% par rapport à fin 2022. Les recettes budgétaires de l’État en 10 mois ont atteint près de 1,4 million de milliards de dôngs, soit 86,3% des prévisions.

En octobre, les exportations ont progressé de 5,9% et les importations de 5,2% en rythme annualisé. L’excédent commercial vietnamien sur 10 mois a atteint 24,61 milliards de dollars, contre 9,56 milliards de dollars enregistrés à la même période de l’an dernier.

Les exportations agricoles se sont élevées à 43,08 milliards de dollars au cours des dix premiers mois, dont plus de 4,9 de dollars de légumes et fruits ( 78,9%). Entre-temps, l’indice de la production industrielle a augmenté de 0,5%.

Les ventes au détail de biens et de services sur 10 mois ont grimpé de 9,4% en glissement annuel. Les arrivées internationales au Vietnam se sont établies à près de 10 millions au cours des dix premiers mois, soit 4,2 fois plus que la même période de l’an dernier, dépassant largement l’objectif de 8 millions de touristes en 2023.

Le ministre Trân Van Son a également fait savoir que le stock d’investissements directs étrangers au Vietnam a bondi de 14,7% pour atteindre plus de 25,76 milliards de dollars. En octobre, un contrat a été signé pour déployer la série de projets gazo-électriques du bloc B, avec un investissement de 12 milliards de dollars.

Au cours des 10 premiers mois, 183.600 entreprises ont fait leur entrée sur le marché ou ont réintégré le marché, contre 146.600 entreprises qui se sont retirées du marché.

Dans les mois à venir, le gouvernement continuera à maintenir les objectifs globaux fixés. Il s’agit de stabiliser la macroéconomie, de contrôler l’inflation, de promouvoir la croissance et d’assurer les grands équilibres, de bien contrôler la dette publique, la dette gouvernementale et les dépenses excédentaires, a fait savoir le responsable.

D’autres objectifs consistent à assurer la sécurité sociale et la vie de la population, à maintenir la stabilité politique et sociale, à promouvoir davantage la prévention et la lutte contre la corruption et la négativité, et à consolider et à renforcer la défense nationale, la sécurité, les activités extérieures, a-t-il indiqué. – VNA