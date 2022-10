Hanoï (VNA) - L'économie vietnamienne continue de maintenir une bonne dynamique de croissance malgré les sombres prévisions concernant l'économie mondiale, selon la presse et des experts internationaux.

Un coin de Hanoi vu d'en haut. Photo: Thanhnien



Un nouveau rapport publié par le Bureau de recherche macroéconomique de l'ASEAN 3 prévoit une croissance du PIB du Vietnam cette année de 7% grâce à une forte demande extérieure, la reprise de la demande intérieure et des entrées d'IDE solides.Le site Web de l'Institut des comptables agréés d'Angleterre et du Pays de Galles (ICAEW) a déclaré que dans le contexte de grandes économies confrontées à de nombreux défis et d'entreprises modifiant leurs chaînes d'approvisionnement, les économies émergentes comme le Vietnam ont le potentiel de stimuler l'économie et de maintenir un taux de croissance élevé.Jürgen Czilinsky, directeur du groupe Sowareen, a commenté: "Je pense que les opportunités d'investissement au Vietnam à l'heure actuelle sont très positives. Nous venons également au Vietnam en raison de son dynamisme en termes de technologies, dépassant même certains endroits d'Europe".Le site Web Vietnam-briefing cite des données de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (WIPO) indiquant que le Vietnam se classe au 48e rang sur 132 pays dans l'indice mondial de l'innovation. Le Vietnam obtient de bons résultats dans de nombreux aspects, en particulier la technologie et les IDE.Nikkei a cité la société d'investissement Goodwater Capital qui a déclaré que le Vietnam est un marché unique avec des entreprises impressionnantes. La société y a investi dans de nombreuses entreprises technologiques.Selon The Star, le fort afflux d'IDE en provenance de Corée du Sud a également créé une impulsion significative pour le Vietnam dans la course à l'amélioration de la chaîne de valeur mondiale et au développement durable."Le Vietnam maintient un bon taux de croissance économique grâce à ses exportations, les investissements étrangers directs, une société stable, des ressources humaines de qualité et des infrastructures. En outre, les aides publiques au développement (APD) agissent également comme moteur de croissance. J'espère que le Vietnam utilisera efficacement ce capital pour apporter une technologie étrangère de pointe au pays", a déclaré Shimizu Akira, représentant en chef de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) au Vietnam.Benoit Tellier, directeur technique de la société Linagora (France) a commenté: "L'environnement d'investissement et d’affaires au Vietnam est dynamique et très attractif pour les entreprises étrangères"."Grâce à un développement rapide, a déclaré le site Web EMS Now, le Vietnam est l'un des cinq pays jouant le rôle de tigres asiatiques de la 2e ère, avec le taux de croissance le plus fort de la région. De nombreuses opportunités sont ici à saisir", a-t-il estimé. - CPV/VNA