L'ambassadeur chinois Xiong Bo. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - A l'occasion du Nouvel an lunaire 2023, un journaliste de l’Agence vietnamienne d’information a eu une conversation intime avec l'ambassadeur chinois Xiong Bo sur la signification et les pratiques traditionnelles du Têt ainsi que sur le partenariat de coopération stratégique intégrale entre les deux pays.

Selon le diplomate chinois, le Têt est une fête traditionnelle du peuple du Vietnam ainsi que de la Chine, et la coutume de célébrer le Têt des deux pays est très similaire. A chaque Nouvel an lunaire, des rues et des ruelles de Hanoï sont remplies d'une atmosphère de Têt, cela apporte un sentiment très proche au diplomate chinois car le Vietnam et la Chine partagent des coutumes similaires : réunir toute la famille pour le repas de fin d'année et aller à la pagode aux premiers jours du Nouvel an. Cependant, il y a aussi des différences : cette année en Chine c'est l'année du Lapin tandis qu’au Vietnam, c'est l'année du Chat. Il a souligné la riche histoire et la culture traditionnelle unique de la Chine et du Vietnam qui contribuent à la création de la culture et de la civilisation orientales.

A propos de la reprise économique du Vietnam en 2022, l'ambassadeur chinois a hautement apprécié le taux de croissance du PIB de plus de 8% du PIB, en déclarant qu'il s'agissait de la plus forte augmentation de la région et du monde. Il a estimé que l'économie vietnamienne était "pleine de vitalité", attractive pour les investisseurs étrangers avec les activités économiques extérieures très favorables, avec un chiffre d'affaires commercial atteignant plus de 700 milliards de dollars.

Des Chinois achètent de produits de décoration dans la ville de Langzhong, province du Sichuan en Chine. Photo : Xinhua/VNA



Il a affirmé que le Vietnam avait obtenu les résultats exceptionnels susmentionnés grâce à la direction clairvoyante du Parti communiste du Vietnam dirigé par le secrétaire général Nguyen Phu Trong, du gouvernement et des efforts du peuple vietnamien. L'économie vietnamienne s'est pleinement intégrée au monde, c'est une économie d'une grande ouverture et vitalité.

En ce qui concerne les résultats de la prévention et du contrôle du COVID-19 dans le passé, l'ambassadeur Xiong Bo a estimé que le Parti et le gouvernement du Vietnam avaient efficacement combiné le contrôle de l'épidémie avec le développement socio-économique et avaient obtenu de grands succès. Au cours de la période la plus difficile de l'épidémie, le Vietnam a mobilisé toutes ses ressources pour promouvoir la vaccination et solliciter le soutien de la communauté internationale, y compris la Chine.

La Chine a fourni au Vietnam 52 millions de doses de vaccin COVID-19, dont 7 millions sont des aides non remboursables, contribuant à établir une ligne de prévention et de contrôle de l'épidémie dans les moments les plus difficiles au Vietnam.

Concernant les relations commerciales entre le Vietnam et la Chine, l'ambassadeur a déclaré que malgré l'épidémie de COVID-19, au cours des 11 premiers mois de 2022, les échanges commerciaux Chine-Vietnam ont atteint plus de 210 milliards de dollars et pour toute année, 230 milliards de dollars. Il a affirmé qu'il s'agit d'un résultat extrêmement positif.

Le diplomate chinois a mentionné la visite officielle en Chine du secrétaire général Nguyen Phu Trong fin octobre 2022, affirmant que la visite avait eu une grande influence. Les hauts dirigeants des deux pays ont une fois de plus parvenu à une conception stratégique ; ont convenu d'un soutien mutuel pour suivre la voie socialiste, d'une persistance de la direction stratégique des hauts dirigeants des deux Partis, d'un soutien à la coopération bilatérale dans tous les domaines. Lors de la visite, les deux parties ont adopté une Déclaration conjointe revêtant une signification politique extrêmement importante, couvrant de nombreux domaines, créant des conditions favorables pour que les deux pays continuent à mettre en œuvre la coopération dans divers domaines, notamment l'économie et le commerce.

"Banh chung", un plat typique du Têt du Vietnam. Photo : VNA



Selon l'ambassadeur chinois, la Chine et le Vietnam disposent de bonnes conditions pour renforcer la coopération dans les domaines de l'investissement, de l'économie et du commerce. La Chine soutient le fait que les entreprises potentielles, prestigieuses et disposant des technologies viennent au Vietnam pour investir dans des domaines potentiels tels que le développement de l'économie numérique, l'économie verte et de nouvelles énergies. Il a également exprimé la volonté de la Chine de renforcer la coopération économique et commerciale, de relier les politiques avec le Vietnam, conformément à la nouvelle pensée de développement des deux pays. Il a souligné la possibilité du rétablissement entier des lignes aériennes avec le Vietnam cette année pour faciliter les voyages et le commerce entre les deux pays.

En ce qui concerne la question de la lutte contre la corruption, l'ambassadeur Xiong Bo a hautement apprécié les efforts du Vietnam dans la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines, tout en affirmant la politique similaire et la détermination de sans "zone interdite" du Parti communiste chinois et du Parti communiste du Vietnam dans ce combat.

L'ambassadeur a souligné que le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong et le Comité central du Parti communiste du Vietnam attachaient une grande importance au travail de lutte contre la corruption. Le Vietnam a pris des mesures très drastiques, avec une grande détermination et a traité de nombreux fonctionnaires ayant violé la loi. Le Parti communiste du Vietnam promulgue également de nombreux documents juridiques, perfectionnant constamment l'état de droit pour renforcer la lutte contre la corruption.

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong (gauche) et le secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président Xi Jinping. Photo : VNA



Il a également hautement apprécié la création par le Vietnam du Comité de direction nationale de la prévention et de la lutte contre la corruption et des Comités de direction de la lutte contre la corruption des villes et provinces, mettant en place un mécanisme de démission proactive pour les dirigeants disciplinés. Il a fait savoir que la Chine était disposée à coopérer avec le Vietnam dans la lutte contre la corruption, selon les conceptions communes auxquelles sont parvenus les plus hauts dirigeants des deux pays.

A cette occasion, l'ambassadeur chinois a également adressé ses sincères félicitations au peuple vietnamien. Il a déclaré qu'au cours de la nouvelle année, le Vietnam réaliserait de brillantes réalisations en matière de développement socio-économique, sous la direction du secrétaire général Nguyen Phu Trong et du Comité central du Parti communiste du Vietnam.

"Je souhaite la paix à la nation vietnamienne, je souhaite au peuple vietnamien la bonne santé et le bonheur ", a conclu l'ambassadeur Xiong Ba. -VNA