Hanoi (VNA) – Le mois de janvier 2024 s’est clôturé sur une note positive. Outre qu’il y a eu deux fois de créations d’entreprises que le mois précédent, quelque 2,36 milliards de dollars d’investissements directs étrangers (IDE) ont été enregistrés.

Hanoi vue d'en haut. Photo: dantri.com.vn

Si l’on ajoute à cela que le Vietnam a accueilli plus de 1,5 million de touristes étrangers, tout porte à croire qu’il est en mesure d’atteindre tous les objectifs qu’il s’est fixés pour 2024.Des chiffres remarquablesLa macroéconomie est restée stable, en janvier 2024. L’indice des prix à la consommation, lui, n’a augmenté que de 0,31% par rapport au mois précédent, ce qui tend à démontrer que l’inflation est en passe d’être contrôlée et les grands équilibres garantis.Comme souvent à l’approche du Nouvel An lunaire, les échanges commerciaux se sont intensifiés. Le chiffre d’affaires des ventes de détail et des services est de 22 milliards de dollars, soit une hausse de 8,1% en glissement annuel. Quant aux produits «Fabriqués au Vietnam», ils s’affirment graduellement sur le marché.S’agissant des investissements directs étrangers, si l’on place le curseur au 20 janvier, le montant total enregistré s’élève donc à 2,36 milliards de dollars, soit 40% plus que la même période de 2023. A ce jeu-là, c’est Hanoi qui sort du lot, avec 867 millions de dollars à elle seule, soit 40 fois plus que l’année dernière.L’indice de la production industrielle a lui aussi fortement progressé dans plusieurs secteurs privilégiés, notamment l’ameublement (66,7%) et le textile (46,2%).Pour ce qui est des investissements publics, 2,58% du total de ceux qui ont été décidés pour l’année ont été décaissés.Le vice-ministre du Plan et de l’Investissement, Dô Thành Trung, estime que cette année 2024 démarre sur les chapeaux de roue… «Les mesures mises en place dès le début de ce mandat se révèlent efficaces. Pour beaucoup de projets, les barrières administratives ont été levées, ce qui laisse présager une année riche en investissements publics», note-t-il.Dans le domaine du tourisme, le Vietnam a d’ores et déjà accueilli sur son territoire 1,5 million de visiteurs étrangers, ce qui constitue un record pour la période post-covid. Mais pour Nguyên Trùng Khanh, le directeur de l’Autorité nationale du tourisme, il faut voir plus loin… «Nous sommes déterminés à accélérer le redressement du tourisme et à réaliser un chiffre d’affaires de 36 milliards de dollars en 2024», dit-il.Prévisions optimistesSelon les statistiques de S&P global, l’indice des directeurs d’achats du Vietnam était de 50,3 points en janvier contre 48,9 points enregistrés en décembre. On note également plus de commandes pour les entreprises, et une productivité qui va crescendo.Dans leurs rapports récemment publiés, la Banque mondiale et la Banque asiatique de développement sont unanimes à saluer la pertinence des mesures de redressement économique prises par le gouvernement vietnamien. Elles estiment toutefois que le secteur privé pourrait prendre une part plus active à l’œuvre de redressement en cours.Signe de ce bon démarrage, Standard Chartered table sur une croissance de 6,7%, pour le Vietnam. – VOV/VNA