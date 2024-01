L'agriculture continue d'affirmer sa position importante en tant que pilier de l'économie, assurant fermement la sécurité alimentaire, les équilibres majeurs de l'économie et contribuant à la stabilité macroéconomique.

La liaison aérienne Hanoï - Ho Chi Minh-Ville a enregistré plus de 10,8 millions de places vendues entre octobre 2022 et septembre 2023, ce qui en fait la quatrième liaison aérienne intérieure la plus fréquentée au monde en 2023, selon les statistiques de l'OAG, le principal fournisseur mondial de données aéronautiques.