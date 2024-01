Bangkok, 26 janvier (VNA) - L'économie thaïlandaise a connu une croissance de 1,8% en 2023, contre 2,6% sur un an, en raison de la contraction des secteurs manufacturier et exportateur, a annoncé le ministère des Finances du pays le 25 janvier.

Des gens font leurs courses dans un supermarché en Thaïlande (Photo : VNA)

Comme l'a rapporté le site d'information local The Nation, le directeur général du Bureau de politique fiscale, Pornchai Thiraveja, qui agit en tant que porte-parole du ministère, a déclaré que les chiffres économiques du dernier trimestre de l'année dernière montraient une contraction de l'indice de production manufacturière, qui a chuté de 4,7 % en novembre pendant 14 mois consécutifs. Plusieurs produits clés ont connu des baisses pendant plusieurs mois consécutifs, notamment les ordinateurs, les voitures, le caoutchouc et les plastiques.Le ministère s'attend à une croissance du PIB de 2,8% cette année, le pays ayant connu une augmentation des exportations de biens et de services, a déclaré le responsable.Il a ajouté qu'un autre facteur qui contribuerait à stimuler la croissance économique cette année serait l'arrivée prévue de 33,5 millions de touristes étrangers, soit 19,5 % de plus que l'année dernière. Les revenus du tourisme devraient également augmenter de 23,6 % par an pour atteindre 1,48 billion de THB (41,47 milliards de dollars).En octobre 2023, le Bureau de la politique budgétaire prévoyait une croissance de l’économie du pays de 2,7 % pour l’ensemble de l’année. - VNA