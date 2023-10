Singapour, 7 octobre (VNA) – L'économie numérique de Singapour a contribué à hauteur de 17,3 % à la croissance économique et à la création de plus de 200.000 emplois technologiques en 2022, selon de nouvelles données publiées le 6 octobre.

Les chiffres ont été publiés dans un rapport de l'Autorité de développement des médias Infocomm (IMDA) et de l'École de politique publique Lee Kuan Yew.

Selon divers indicateurs, le rapport montre que l'économie numérique de Singapour s'est développée sur une période de cinq ans entre 2017 et 2022.



Le rapport calcule l'économie numérique sur la base de deux composantes. Le premier est la valeur ajoutée ou la contribution économique du secteur de l’information et des communications (I&C), qui comprend les services numériques généralement associés à l’industrie technologique comme les télécommunications, l’informatique et les logiciels.



Le deuxième est la valeur ajoutée que les industries non numériques peuvent tirer de l’adoption des technologies et des solutions numériques.



Le directeur général de l'IMDA, Lew Chuen Hong, a déclaré que le gouvernement avait pour objectif de continuer à former davantage de main-d'œuvre pour qu'elle puisse assumer des rôles liés à l'économie numérique, quelle que soit son origine. - VNA