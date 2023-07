L'économie malaisienne affiche des perspectives positives. Photo : Reuters

Kuala Lumpur, 10 juillet (VNA) – Le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim a déclaré que plusieurs indicateurs économiques montraient une tendance positive dans la situation économique du pays, notamment le taux de croissance de 5,6% enregistré au premier trimestre de cette année, qui était plus élevé que la Chine, Singapour et l'Indonésie.S'exprimant lors d'une réunion avec des étudiants de l'Université d'Utara Malaysia (UUM) le 8 juillet, le Premier ministre a souligné que le pays avait enregistré une baisse du taux de chômage au cours de la période considérée, tandis que les investissements au premier trimestre de cette année s'élevaient à 71 milliards de RM (15,2 milliards de dollars).Il a dit qu'en dehors de cela, le taux d'inflation avait également diminué à 2,8%, aidant ainsi à contrôler l'augmentation des prix des biens, même si certains indices de prix étaient encore élevés.Le dirigeant a ajouté qu'il n'y avait qu'un seul indicateur économique qui était en baisse, à savoir la valeur de la monnaie malaisienne.Anwer Ibrahim a souligné cinq facteurs affectant l'économie, à savoir la croissance, le chômage, l'inflation, l'investissement et la valeur du RM.Le gouvernement d'Anwar Ibrahim est sur le point d'organiser des élections dans six États - Selangor, Penang, Negeri Sembilan, Kelantan, Terengganu et Kedah - le 12 août.- VNA