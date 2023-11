Photo: AFP/VNA

Jakarta, 6 novembre (VNA) - La croissance économique de l'Indonésie au troisième trimestre 2023 a augmenté de 4,94% sur un an et de 1,6% sur un mois, selon l'Agence centrale des statistiques (BPS).La chef par intérim du BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, a déclaré le 6 novembre que le produit intérieur brut (PIB) de l'Indonésie aux prix actuels du marché (ADHB) s'élevait à plus de 5,29 billions IDR (341 millions de dollars) au troisième trimestre. En outre, aux prix constants du marché (ADHK), il a été enregistré à 3,12 billions IDR (201 millions de dollars).Selon Amalia Adininggar Widyasanti, la réalisation de la croissance économique au cours du trimestre est toujours considérée comme assez favorable, en particulier dans le contexte du ralentissement de l'économie mondiale, du changement climatique et de la baisse des prix des principaux produits d'exportation.L’industrie de transformation et de fabrication a été le principal moteur de croissance du pays au troisième trimestre. Amalia Adininggar Widyasanti a expliqué que la croissance du secteur manufacturier est soutenue par une forte demande intérieure, notamment pour les produits métalliques tels que les ordinateurs, les produits électroniques, l'optique et les équipements électriques, qui a augmenté de 13,68% par rapport à la même période de l'année dernière. - VNA