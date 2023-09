Hanoi (VNA) – Le ministère de l’Industrie et du Commerce (MoIT) s’est fixé l’objectif d’augmenter le taux de paiement sans numéraire dans le commerce électronique, en particulier les paiements électroniques via des intermédiaires ou des applications de paiement, à 50% d’ici 2025.

L’e-commerce a connu ces dernières années un développement rapide. Photo d'illustration: tapchitaichinh.vn

Dans le cadre des efforts visant à mettre en œuvre le plan national de développement du commerce électronique, le ministère a ciblé des objectifs ambitieux en matière de paiement autre qu’en espèces dans les activités de commerce électronique.Un autre objectif consiste à porter le ratio des paiements effectués via des prestataires de services d’intermédiaires de paiement à 80% des paiements autres qu’en espèces dans les activités de commerce électronique d’ici 2025.Selon le Centre pour l’information et la technologie numérique (CID) relevant de l’Agence du commerce électronique et de l’économie numérique (iDEA) du MoIT, le centre a mis en œuvre et continuera à mettre en œuvre diverses solutions et à développer des infrastructures pour promouvoir les paiements autres qu’en espèces, notamment le système national de paiement du commerce électronique (Keypay).En outre, le centre se concentrera également sur la recherche et le développement d’un système de paiement sécurisé pour les activités de commerce électronique effectuées sur le "compte séquestre" (Escrow), afin de protéger à la fois les consommateurs et les vendeurs dans les transactions de paiement autres qu’en espèces.Pour soutenir toutes les parties impliquées dans les transactions de paiement en ligne sécurisées, le centre prévoit de lancer un système qui garantira la sécurité des transactions dans les activités de commerce électronique, qui vise à protéger les droits des consommateurs dans l’environnement numérique et à sauvegarder les intérêts de toutes les parties impliquées dans les transactions en ligne.